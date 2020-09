Achter de schermen bij de zwaarste autorace ter wereld

Vorig weekend werd de 88e editie van de 24 Uur van Le Mans verreden, de bekendste en zwaarste autorace ter wereld. Larry ten Voorde, regerend Porsche Mobil 1 Supercup-kampioen, en Max van Splunteren, winnaar van de rookie-titel in diezelfde Supercup, debuteerden in de Franse langeafstandsrace in een 911 RSR in de GTE-Am-klasse. In dit kijkje achter de schermen vertellen zij wat hun eerste keer op dit circuit zo bijzonder maakte. Routinier Jeroen Bleekemolen, deze editie teamgenoot van Ten Voorde, vertelt op zijn beurt hoe Le Mans ook bij een vijftiende deelname niets van zijn magie heeft verloren.

Bron: Porsche