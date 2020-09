Porsche Portraits 5 (964 Carrera 2): “Het is net karten, maar dan op de openbare weg.”

In aflevering 5 van Porsche Portraits, waarin de mens achter de iconische 911 centraal staat, maken we kennis met de eigenaar van een 964 Carrera 2. Hij koos noodgedwongen voor een 911 met Tiptronic, maar dat staat zijn rijplezier op geen enkele manier in de weg. De voldoening die het bochtenwerk met zijn motor hem ooit bood, haalt hij nu de ritten met zijn Porsche. Zoals hij het zelf samenvat: “Verstand op nul en blik op oneindig. Dat is het Porsche rijden.”

Bron: Porsche