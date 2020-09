Audi-coureur Robin Frijns behaalt derde DTM-overwinning

Frijns pakt bij start de leiding en rijdt start-finishzege naar huis

Turbulente race met drie safety-car-fases

Frijns verkleint achterstand op Müller in kampioenschap tot 13 punten

Zes dagen nadat hij op het Grand Prix-circuit van de Nürburgring voor de tweede maal dit seizoen een DTM-race had gewonnen, herhaalde de Nederlandse Audi-fabriekscoureur Robin Frijns deze prestatie vandaag op het kortere Sprintcircuit van de Nürburgring. Met die prestatie verkleinde Frijns zijn achterstand op de leider in de tussenstand van het kampioenschap, zijn Zwitserse teamgenoot Nico Müller, tot 13 punten.

Frijns had als tweede in de kwalificatie al een goede uitgangspositie voor de wedstrijd en profiteerde bij de start door direct pole-sitter René Rast te verschalken en zo de leiding in de wedstrijd te nemen. Die positie stond Frijns vervolgens ook niet meer af, hoewel het een uitermate turbulente race was. Maar liefst drie keer moest de safety-car in actie komen: eerst vanwege een carrosseriedeel dat op de baan lag, de tweede keer nadat een rijder van de baan was geraakt en in de bandenstapels stond en de derde keer nadat er twee rijders met flink beschadigde auto’s waren gestrand na een botsing.

Robin Frijns liet zich door dat alles echter niet van de wijs brengen, verdedigde ook bij de drie herstarts na de safety-car-interventies heel geroutineerd zijn eerste plaats en reed uiteindelijk zonder problemen zijn derde overwinning van het seizoen naar huis. “Het was slecht voor mijn zenuwen”, lachte Frijns na afloop. “Iedere keer als ik een mooie voorsprong had opgebouwd, kwam de safety-car de baan op en begon alles weer van voor af aan. In de slotfase kwam René Rast ook nog dichterbij. Ik wist dat ik me geen fouten kon veroorloven, dat is goed gelukt.”

Terwijl titelverdediger René Rast als tweede eindigde, kende Frijns’ teamgenoot Nico Müller een lastige wedstrijd: hij ging na contact met een andere rijder in de rondte en viel terug tot de staart van het veld, maar kon daarna toch weer flink terrein goedmaken en eindigde tenslotte als vijfde. Niettemin wist Frijns met zijn zege de voorsprong van Müller als leider in de tussenstand van het kampioenschap flink te verkleinen: Müller heeft nog slechts een marge van 13 punten. Morgen (zondag) staat om 13.30 uur de volgende DTM-race op het sprintcircuit van de Nürburgring op het programma.