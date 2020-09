Audi-coureur Robin Frijns behaalt eerste DTM-zege voor eigen publiek

Frijns klimt met winst op naar tweede plaats in kampioenschap

DTM-race op TT Circuit Assen eindelijk weer met publiek

Audi-rijders op de eerste vijf plaatsen

Audi-fabrieksrijder Robin Frijns heeft zijn langverwachte eerste overwinning in de prestigieuze Duitse toerwagenserie DTM binnen. Op het TT Circuit in Assen reed de Maastrichtse rijder met zijn Audi RS 5 DTM aan het eind van de achtste seizoensrace als winnaar over de eindstreep. Hij voerde daarbij een kwintet van Audi-rijders op de eerste vijf plaatsen aan. Met zijn overwinning klom Frijns op naar de tweede plaats in de tussenstand van het kampioenschap. Morgen wordt op het TT Circuit Assen de tweede race van het weekeinde verreden, die live te volgen is via Ziggo Sport.

Na zijn vier pole-positions en vier podiumplaatsen in de eerdere races dit seizoen leek de eerste overwinning voor de Nederlandse Audi-fabriekscoureur Robin Frijns in de Duitse toerwagenserie DTM nog slechts een kwestie van tijd. “Het zou mooi zijn om in Assen voor eigen publiek te winnen”, zei Frijns twee weken geleden nog na de races op de Lausitzring. ‘Eigen publiek’ was daarbij letterlijk, want het evenement in Assen was het eerste DTM-raceweekeinde van dit jaar waar sinds de uitbraak van de corona-pandemie weer publiek werd toegelaten.

Voor Frijns kwam zijn wens uit. Met de tweede tijd in de kwalificatie achter zijn Franse merkgenoot Loïc Duval verschafte hij zich al een goede uitgangspositie voor de wedstrijd. Tijdens de race reed Frijns constant in de voorste gelederen van het veld en in de 30e ronde plaatste hij bij Veenslang de beslissende aanval op Duval, waarmee hij de leiding kon overnemen en vervolgens de overwinning naar huis reed. “Een geweldig gevoel, een DTM-race winnen had niet mooier kunnen zijn dan hier in Assen”, straalde Frijns na afloop. Achter hem completeerden zijn merkgenoten Loïc Duval, Nico Müller, Mike Rockenfeller en René Rast de volledige top vijf voor Audi in de race.