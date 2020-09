De Porsche Boxster Spyder van Vincent de Goede

Het duurde even voordat Vincent deze auto überhaupt zag staan. Hij legde er een lange weg met Porsches voor af. Hij moest eerst zijn liefde voor klassieke Porsches ontdekken, hij moest een 997 GT3 gaan rijden, hij moest zijn eigen 911 outlaw bouwen en hij moest er R Gruppe lid voor worden. Want wanneer hij tijdens een van die bijeenkomsten vertelt dat hij zijn GT3 met pijn in het hart gaat verkopen omdat hij weer een cabriolet wil rijden, brengt een van de leden hem op een briljant idee.

“Ik begon ooit Porsche te rijden met een 964 Cabriolet. Mijn voorkeur lag toen uitsluitend bij oudere Porsches, omdat ik de nieuwere te geciviliseerd vond. Sterker nog, mijn 964 ruilde ik in voor een goudkleurig G-model. Maar op een bepaald moment had ik vakantie en wifi. Een dure combinatie want ik stuitte op een artikel over de 996 GT3. Het verhaal werd afgesloten met een stukje over de 997 GT3 en eerlijk gezegd werd ik daar heel enthousiast van. Meteen begon ik het internet af te struinen, op zoek naar GT3’s. Nog voordat we terugvlogen had ik ergens een proefrit geregeld voor de volgende week. Niet lang daarna stond er een witte 997 GT3 in mijn garage. De eerste kilometers maakte ik trouwens meteen op het circuit. Het kenteken was nog niet binnen en GP Elite had voor mij een plekje geregeld op Zolder in België. Die auto was werkelijk top. Vooral op het circuit heb ik enorm van die wagen genoten. Maar er was een keerzijde. Ik merkte dat de grens van de auto verder lag dan mijn eigen grens. Het ging steeds harder en ik realiseerde mij dat als de grens van de auto zou worden bereikt, ik een dik probleem zou hebben. Dan gaat het zo hard mis… Maar op de openbare weg verveelde ik mij stierlijk. Met mijn klassieke 911 kon ik lekker poken en gassen op kronkelwegen, daar was de GT3 simpelweg veel te snel voor. Hij is een maatje te groot voor het echte leven. Daarbij misten we het open rijden waar we met de 964 zo van hadden genoten.”





“Het was die optelsom die mij zo’n beetje in de armen leken te drijven van een 991.1 Carrera Cabriolet. Ik had eigenlijk al een proefrit geboekt in een GTS-uitvoering met PDK toen ik een R Gruppe-lid sprak. Hij hoorde mijn afwegingen aan en mijn eigenlijke wensen; open rijden, sportief, handgeschakeld, atmosferische zescilinder… Hij raadde mij aan eens met een 981 Spyder te gaan rijden. Mijn reactie: ‘Hoezo? Dat is toch een Boxster?’ Daar moest ik even overheen stappen volgens hem en er een proefrit mee maken. Nadat ik mij eerst ben gaan inlezen besefte ik mij wat voor auto dat eigenlijk was. Een dealer had er een staan. De configuratie van die auto in combinatie met de wat te hoge kilometerstand maakte dat ik hem niet meteen in liet pakken. Maar wat een fantastisch rijdende sportwagen! Ik was enorm verrast door de mate van perfectie. De balans is dankzij de middenmotor geweldig en de prestaties zijn fenomenaal. Het is zo leuk om met deze auto te rijden! Hij klinkt ook ongelofelijk lekker. Het is de eerste auto waarvan ik niet de uitlaat heb hoeven vervangen voor een beetje extra beleving.”

Ik vond uiteindelijk deze Boxster Spyder uit 2016 met 7.500 kilometer op de teller, begin dit jaar in Duitsland. Dankzij Corona staat er nu al 14.000 kilometer op, overigens. Ik was nog niet zo zeker van de kleur grijs maar toen ik er eenmaal naast stond, helemaal top. Het zwarte interieur met rode stiksels past er ook perfect bij. Ik krijg heel positieve reacties op deze auto.

Mensen reageren veel leuker op de Spyder dan op de GT3. Hij oogt sympathiek en kennelijk zien de meeste mensen ook dat het iets speciaals moet zijn. Dat komt denk ik door de gewelfde achterkant. Ik ben er nog niet het circuit mee op geweest maar ik ga ervan uit dat die dat prima doet.

De eerstvolgende buitenlandtrip is Schotland. We gaan met drie Nederlandse Spyders, allemaal mensen die ik ken uit de Porsche-community. De Spyder is een beetje een miskende auto. Ik hou daarvan. Alleen een liefhebber weet wat hier staat. Waar ik hem voor in zou ruilen? Nou, als iemand een Carrera GT aanbiedt of een 991 Speedster. Maar goed, dat is een andere prijsklasse, dus ik zou het eigenlijk werkelijk waar niet weten. Hij is de perfecte aanvulling op mijn andere auto’s. Ik heb een 911 outlaw laten bouwen, een monster maar ook heel erg leuk. Die auto heeft mijn persoonlijke signature, letterlijk. Daarnaast heb ik nog een De Tomaso Pantera. Geen auto die perfect in elkaar zit, het tegenovergestelde zou ik bijna willen zeggen, maar ook heel bijzonder. Deze Spyder maakt het feest compleet. Ik hoef niet over deze auto na te denken, ik hoef geen meters in de gaten te houden en hij zal zelfs starten als het regent.”