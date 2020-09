Audi Q5 Sportback: sportief, praktisch en elegant

Nieuwe SUV-coupé bundelt elegantie en spierkracht

Beschikbaar in twee plug-in hybridevarianten en als extra sportieve SQ5

Achterlichten met digitale OLED-technologie

Stijlvol, maar tegelijk ook praktisch en sportief: dat zijn de highlights van de Audi Q5 Sportback. Audi’s derde SUV-coupé Sportback wordt in de eerste helft van 2021 aan het modellengamma toegevoegd.

De Audi Q5 Sportback is een echte eyecatcher. Expressieve elementen als de robuuste bumpers en grote luchtroosters naast de Singleframe-grille zetten de elegante lijnvoering en vloeiend aflopende dakpartij extra aan. De Q5 Sportback krijgt innovatieve digitale OLED-achterlichten. Elke lichtunit heeft drie OLED’s die zijn opgebouwd uit zes individueel te schakelen segmenten. De koper kan kiezen uit drie verschillende lichtdesigns. In de ‘dynamic’-stand van het Audi drive select-systeem hebben de achterlichten een extra sportieve signatuur. De OLED-achterlichten vergroten bovendien de veiligheid: als de stilstaande Q5 Sportback binnen 2 meter van achteren door een andere verkeersdeelnemer wordt genaderd, lichten ze ter waarschuwing automatisch op.

Digitaal en intuïtief

Met een lengte van 4,69 meter is de Q5 Sportback 7 millimeter langer dan zijn Q5 zustermodel; de hoogte en breedte zijn identiek. Dankzij een wielbasis van 2,82 meter biedt de Q5 Sportback veel binnenruimte. Het zakelijke en ruimtelijke interieur is optioneel te verfraaien met sportstoelen uit de Business edition of het sportieve ‘S line’ interieur van de S edition-uitvoering.

‘Hé Audi’

Net als de vernieuwde Q5 maakt ook de Audi Q5 Sportback gebruik van MIB 3, het modulaire infotainmentsysteem van de derde generatie. Een Virtual cockpit met een 12,3 inch beeldscherm en head-up display zijn optioneel. Het MMI navigatie plus infotainmentsysteem komt met een 10,1 inch touchscreen en maakt voor spraakbediening gebruik van gegevens uit de cloud. Het systeem is te activeren met een knop op het stuur of door ‘Hé Audi’ te zeggen. De Audi Q5 Sportback maakt bovendien gebruik van car-to-x communicatie. Hiermee wordt de bestuurder gewaarschuwd voor naderend gevaar, zoals een voertuig met pech, een ongeval, een naderende file of een glad wegdek.

Flexibele ruimte-indeling: achterbank plus

De bagageruimte varieert in inhoud van 510 tot 1.480 liter. De Q5 Sportback is leverbaar met de achterbank plus, die in lengterichting verschuifbaar is en over een verstelbare rugleuning beschikt. Met de bank volledig naar voren groeit de bagageruimte 60 liter, tot een maximum van 570 liter. Met de bank volledig naar achteren geschoven profiteren de passagiers van het extra zitcomfort. Een elektrische achterklep is standaard.

Het motorenaanbod: twee plug-in hybrides en de SQ5

De Audi Q5 Sportback wordt in Nederland leverbaar in twee efficiënte, sportieve plug-in hybridevarianten. Op termijn volgt tevens een extra sportieve en potente uitvoering in de vorm van de Audi SQ5 Sportback.

Extra bodemvrijheid op onverhard: adaptive air suspension

Het standaard sportonderstel biedt een direct contactgevoel. Met de soepele adaptive air suspension kan met de bodemvrijheid worden gespeeld: 45 mm omhoog voor offroadgebruik, of 15 mm omlaag bij hoge snelheden, voor een lagere luchtweerstand en betere wegligging door het lagere zwaartepunt. Hill descent control biedt extra veiligheid bij een afdaling in het terrein. Met de optionele dynamic steering heeft het stuurhuis een variabele overbrenging. Bij lage snelheden zijn minder omwentelingen nodig om de voorwielen te verdraaien, op hogere snelheden wordt de overbrenging minder direct, wat een positief effect heeft op de koersstabiliteit. Er is keuze uit 21 velgdesigns, met een diameter tussen de 18 en 21 inch.

Marktintroductie: eerste helft van 2021

De Audi Q5 Sportback wordt gebouwd in San José Chiapa in Mexico. De auto verschijnt in de eerste helft van 2021 op de markt. De exacte specificaties en prijzen worden voorafgaand aan de marktintroductie bekendgemaakt.