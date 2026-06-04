Twee Porsche 911 GT3 R aan de start van Le Mans in historische kleurstelling uit 1951

Porsche viert 75 jaar autosport samen met Manthey klantenteam

Manthey raceauto’s in een speciale ‘75 Years of Porsche Motorsport’ uitvoering

Eerbetoon aan het debuut van, en de klasse-overwinning met de 356 SL Coupé in 1951

Porsche gaat tijdens de aanstaande 24 uur van Le Mans samen met het Manthey klantenteam voor de derde opeenvolgende klasse-overwinning. De 94e editie van de langeafstandsklassieker vindt plaats op 13 en 14 juni op het Circuit des 24 Heures. Manthey zet twee Porsche 911 GT3 R raceauto’s in in de LMGT3-klasse, uitgevoerd in een zilveren kleurstelling ter ere van het 75-jarig autosportjubileum van Porsche.

De kleurstelling van de twee racers uit Weissach is gebaseerd op het ontwerp van de Porsche 356 SL Coupé uit 1951. In dat jaar behaalden de twee Franse coureurs Auguste Veuillet en Edmond Mouche een klasse-overwinning tijdens de allereerste deelname van Porsche aan de 24 uur van Le Mans. Tot op heden hebben auto’s van de in Zuffenhausen gevestigde sportwagenfabrikant in totaal 19 eindzeges en 112 klasse-overwinningen behaald. Voor het 76e jaar op rij staat er minstens één Porsche aan de start van ‘s werelds grootste langeafstandsrace.

“We zijn niet alleen recordhouders met overkoepelende zeges en in de klasse, maar ook de enige fabrikant die sinds 1951 zonder onderbreking minstens één auto op de startgrid van Le Mans heeft gebracht”, verklaart Thomas Laudenbach, Vice President Porsche Motorsport. “Daar zijn we erg trots op. Het geeft aan hoezeer Porsche vertrouwt op de autosport als ontwikkelingsplatform. De inwendig geventileerde schijfremmen, de inmiddels onmisbare PDK transmissie met dubbele koppeling en de 800 volt hoogspanningstechnologie zijn daar slechts drie voorbeelden van. We hebben deze innovaties uit Weissach op het circuit, onder andere in Le Mans, tot productierijpheid gebracht. Ze zijn dus in de ware zin van het woord ‘raceborn’.”

Eerste klasse-overwinning in Le Mans

Na de eerste stapjes in de autosport, zoals stadsraces of de Midnight Sun Rally met straatversies van de 356, was de volgende stap in 1951 het grote internationale podium. Met een 356 SL debuteerde Porsche in de 24 uur van Le Mans. Intern werd de auto aangeduid als ‘Type 514 Porsche Sport voor Le Mans 1951’. De reis van en naar het circuit van La Sarthe werd destijds over de weg afgelegd, een rit van elf uur over landweggetjes vanuit Zuffenhausen.

Op 23 juni 1951 gingen de Franse coureurs Auguste Veuillet en Edmond Mouche in hun zilveren 356 van start in de 24-uursrace. Die auto had het chassisnummer 356/2-063. De weg naar de eerste klasse-overwinning bleek lang te zijn, want twee van de drie wedstrijd- en testauto’s waren al beschadigd geraakt bij ongelukken toen de race begon. Alle hoop rustte op de overgebleven lichtgewicht auto met zijn luchtgekoelde, 46 pk sterke viercilinder boxermotor en een cilinderinhoud van 1.086cc. In Le Mans maakte de 356 SL indruk met zijn betrouwbaarheid, efficiëntie en precisie. In ronde 158 klokte de auto zijn snelste rondetijd van 5:44,7 minuten. De topsnelheid van de 635 kilogram wegende auto bedroeg 160 km/u. Toen de geblokte vlag zwaaide, hadden Veuillet/Mouche de zege in hun klasse veiliggesteld en eindigden ze op de twintigste plaats in het algemeen klassement. In totaal legden ze 2.840,65 kilometer af, bij een gemiddelde snelheid van 118,36 km/u.

Klantensport: een pijler onder Porsche Motorsport

De twee Porsche 911 GT3 R raceauto’s die het Manthey klantenteam dit jaar inzet tijdens de 24 Uur van Le Mans, komen uit in de LMGT3-klasse. Ze leveren tot 416 kW (565 pk) aan vermogen en gaan de baan op in het zilver, een eerbetoon aan de zilverkleurige Porsche Coupé uit 1951. De auto met startnummer 91 wordt onder andere bestuurd door de Turkse fabriekscoureur Ayhancan Güven, terwijl zijn Porsche collega Richard Lietz in de zusterauto met startnummer 92 gaat rijden.

Al jaren behoort Porsche tot de fabrikanten met de meeste klantenauto’s in de autosport. Het huidige aanbod omvat de Porsche 911 GT3 R, de 718 Cayman GT4 RS Clubsport, de 911 Cup en de 911 GT3 Cup met Rally GT Kit. Daar komen nog de Porsche 99X Electric en de 963 bij, die beide ook door de fabriek worden ingezet.

Bron: Porsche