Larry ten Voorde met start-finishzege naar titel in Porsche Mobil 1 Supercup

Larry ten Voorde is de nieuwe kampioen in de Porsche Mobil 1 Supercup. Met een loepzuivere start-finishzege in de achtste en laatste wedstrijd van het seizoen op het circuit van Monza – zijn derde overwinning van het seizoen – stelde de 23-jarige coureur uit Enschede de titel veilig. Ten Voorde behaalde het succes met het Nederlandse Team GP Elite, dat dit jaar zijn eerste volledige seizoen in de Supercup beleefde. Max van Splunteren completeerde het succes van het team uit De Rijp door het winnen van de rookie-titel voor rijders die hun eerste jaar in de serie rijden.

Op het circuit van Monza, waar hij vorig jaar zijn eerste overwinning in de Porsche Mobil 1 Supercup behaalde, was Ten Voorde dit weekeinde een klasse apart. Met de snelste tijd in de kwalificatie behaalde hij de pole-position, de ideale uitgangspositie voor de 15 ronden lange race. “We zaten er precies lekker in. Met mijn eerste set banden behaalde ik al de tweede plaats en met de tweede set besloot ik alleen te rijden in plaats van te slipstreamen. Die ronde was perfect: ik zat er goed op, reed een recordtijd in de tweede sector en behaalde uiteindelijk de pole-position, het maximale wat ik kan doen. Morgen in de wedstrijd hopelijk een goede start, wegrijden en de overwinning pakken, en daarmee ook de titel”, zei Ten Voorde na de kwalificatie.

Derde Nederlandse Supercup-kampioen

Die strategie functioneerde optimaal: Ten Voorde pakte inderdaad de kop, liet zich ook bij de twee herstarts na twee safety-car-interventies niet van de wijs brengen en reed zo onbedreigd zijn derde overwinning van het seizoen naar huis. Daarmee passeerde hij de Luxemburger Dylan Pereira, zijn voornaamste concurrent in de strijd om de titel, in het puntenklassement en kon zich zo als kampioen van de Porsche Mobil 1 Supercup 2020 laten huldigen. Na Patrick Huisman, die van 1997 tot en met 2000 vier keer op rij de titel won, en Jeroen Bleekemolen, die in 2008 en 2009 kampioen werd, is Ten Voorde de derde Nederlander die de titel in de snelste merkencup ter wereld op zijn naam schrijft.

“Mijn allergrootste succes”, zei Ten Voorde. “In 2014, toen mijn carrière niet meer verder leek te gaan, deed ik allerlei klusjes voor Team GP Elite: auto’s wassen, koffie zetten, pylonnetjes opstellen bij circuitdagen… Om nu met GP Elite de titel te winnen, is fantastisch!”

Rookie-titel

Max van Splunteren leverde ook een belangrijke bijdrage aan het teamsucces door het winnen van de titel in het rookie-klassement, bedoeld voor rijders die hun eerste volledige seizoen in de serie rijden. “Dat was voor mij dit weekeinde het doel en dat is gelukt, daar ben ik heel blij mee. Geweldig dat we als team hier zulke prestaties hebben neergezet”, aldus Van Splunteren.