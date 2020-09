Nunam en Audi geven afgeschreven laptopaccu’s tweede leven in mobiele powerbanks

Nunam wordt gesteund door Audi Environmental Foundation

Oude laptopaccu’s worden hergebruikt in mobiele powerbanks voor verlichting, ventilatoren of smartphones

De Audi Environmental Foundation ondersteunt de non-profit startup Nunam van co-founder Prodip Chatterjee bij het hergebruiken van afgeschreven laptopaccu’s. Nunam koopt afgeschreven laptopaccu’s op en verwerkt de accucellen in mobiele powerbanks, om gezinnen in India van energie te voorzien.

Batterijen uit oude laptops hebben vaak nog een capaciteit van zo’n tweederde vergeleken met de oorspronkelijke nieuwstaat. Daardoor zijn ze – ook nadat de laptop zelf is afgeschreven – uitstekend te gebruiken als energiebron voor kleine toepassingen. Reden voor Nunam om de accucellen uit de batterij te gebruiken in powerbanks, om gezinnen in India een alternatieve energiebron te bieden.

“Wij kopen oude laptopaccu’s op voor de toepassing in mobiele powerbanks. Zo verdienen schroothandelaren geld met hun afval, en kunnen families en ondernemers profiteren van een goedkope energiebron,” verklaart Prodip Chatterjee, de 29-jarige co-founder van Nunam. “Een vijf jaar oude laptopaccu is nog altijd uitstekend geschikt om een mobiele telefoon op te laden, of om een groeilamp voor fruit of groenten aan te sluiten.”

Powerbank met simkaart

Alle accu’s die Nunam opkoopt, worden uitvoerig getest. Batterijen met een capaciteit van 60 procent of meer zijn geschikt voor toepassing in een powerbank. Accu’s die niet geschikt zijn voor hergebruik, worden duurzaam gerecycled. De powerbank van Nunam levert ca. 1 kWh aan stroom, voldoende om een klein huishouden een dag lang van energie te voorzien. Via een simkaart staat de powerbank in verbinding met het internet, zodat nuttige informatie wordt verzameld over de prestaties, de staat van onderhoud en mogelijk hergebruik.

De Audi Environmental Foundation stelt fondsen beschikbaar voor de ontwikkeling van de powerbanks. Inmiddels heeft Nunam zo’n 5.000 batterijcellen uit 1.000 accupakketten gehaald, waarmee 25 powerbanks zijn gebouwd om op het platteland van India te testen.

“De meest milieuvriendelijke toepassing van technologie is een zo lang mogelijke toepassing ervan. Ook al is een apparaat afgeschreven, veel materialen kunnen opnieuw worden gebruikt, om op die manier grondstoffen en energie te besparen,” licht Rüdiger Recknagel, managing director van de Audi Environmental Foundation, toe.