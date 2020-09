Porsche24 driven by Redline in actie op virtuele Nürburgring-Nordschleife

Velen beschouwen het als het mooiste circuit van de wereld: de Nürburgring-Nordschleife. Ruim 20 kilometer lang, slingerend over de heuvels en door de bossen in de Eifel. Aanstaande zaterdag wordt op de virtuele versie van het beroemde circuit met zijn rijke historie de volgende wedstrijd van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup verreden. Daarbij komt uiteraard ook Max Benecke, de Duitse rijder van het Nederlandse team Porsche24 driven by Redline, in actie. Voor de routinier op het platform iRacing, waarvan de Porsche TAG Heuer Esports Supercup als het officieuze wereldkampioenschap geldt, is het optreden op de Nürburgring zijn digitale thuisrace.

Begin juli had de Porsche TAG Heuer Esports Supercup eigenlijk al op de Nürburgring-Nordschleife in actie zullen komen. Vanwege een technisch probleem van het platform iRacing konden de races toen echter geen doorgang vinden. Nu staat het beroemde circuit – door drievoudig Formule 1-wereldkampioen Jackie Stewart aangeduid als de ‘Groene Hel’ – opnieuw op de kalender. De wedstrijden voor de Porsche TAG Heuer Esports Supercup vinden plaats op de combinatie van de Nordschleife en het naastgelegen Grand Prix-circuit die ook voor de jaarlijkse (fysieke) 24-uursrace van de Nürburgring gebruikt wordt.

Benecke: “Fysiek en mentaal heel zwaar”

Max Benecke kent uiteraard de geheimen van de Nürburgring-Nordschleife. “Het is de langste baan van het seizoen en er is geen ruimte voor fouten”, verklaart de rijder van Porsche24 driven by Redline. “In de kwalificatie heb je maar één ronde, dus zelfs het kleinste foutje zorgt ervoor dat je achteraan staat. Het is heel belangrijk om constant te zijn op elk gedeelte van de baan. Zo gauw het licht op groen gaat, moet je proberen de hele ronde lang achter de rijder vóór je te blijven, om dan op de Döttinger Höhe te kunnen passeren. Het wordt zowel fysiek als mentaal heel zwaar.”

Door de lengte van het circuit met zijn hoogteverschillen zijn lange rechte stukken, maar ook zijn vele bochten – alleen op de Nordschleife al 73, 33 linker- en 40 rechterbochten – is het vinden van de juiste afstelling ook digitaal geen gemakkelijke opgave. “Je moet een balans vinden tussen rijdbaarheid, dus het gedrag van de auto op de baan, en snelheid”, legt Atze Kerkhof, teammanager van Porsche24 driven by Redline en directeur van Team Redline, uit. “Het voordeel is dat onze rijders de auto door en door kennen en ook een heel moeilijke auto als de Porsche Cup-auto goed kunnen beheersen. Uiteindelijk moet je kiezen of je je meer concentreert op de snelle of de langzame bochten. Dat is een afweging die je in de training moet maken, maar ik denk dat we daarin een goede balans gevonden hebben.”

Kerkhof: “Qua pure snelheid goed erbij”

Hoewel het resultaat van het afgelopen raceweekend niet geheel tot tevredenheid stemde, was Kerkhof wel content met de snelheid. “We hebben een aantal dingen gevonden in de afstelling die ons geholpen hebben”, zegt hij. “De vorige race was de ‘pace’ extreem positief: we zaten qua pure snelheid in de top drie, dus dat was gewoon goed. Dan kom je in de loterij van de kwalificatie, waarin je moet afwachten waar je op de startopstelling – en daarmee ook in de race terecht komt – en dan kom je in de race in een nog grotere loterij terecht. De resultaten weerspiegelden niet helemaal onze reële positie, we hadden de snelheid om verder naar voren te eindigen.”

Voor komend weekend op de Nürburgring is Kerkhof optimistisch gestemd: “De Nürburgring is een baan om lekker te knallen. Er zijn veel lange rechte stukken die een goede mogelijkheid bieden om in te halen. Dan is het vooral een kwestie van de auto op de baan houden, wat op dat circuit zeker niet gemakkelijk is. Maar ik heb er vertrouwen in dat onze jongens dat goed doen!”

Zoals gebruikelijk is er een vrije training en een kwalificatie, bepalend voor de posities op de startgrid, waarbij de acht snelste rijders in de kwalificatie in omgekeerde startvolgorde beginnen aan de sprintrace van een kwartier. De uitslag daarvan is bepalend voor de startposities in de hoofdwedstrijd van een half uur. De wedstrijden zijn te volgen via de officiële kanalen van Porsche op YouTube en Twitch.

Tijdschema Porsche TAG Heuer Esports Supercup, zaterdag 5 september (alle tijden Nederlandse tijd):

16.03-16.15 uur: kwalificatie

16.17-16.32 uur: sprintrace

16.34-16.44 uur: warm-up

16.45-17.15 uur: hoofdrace

Kalender Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2020:

5 september Nürburgring-Nordschleife Duitsland

26 september Circuit de la Sarthe, Le Mans Frankrijk

10 oktober Autodromo Nazionale Monza Italië

(onder voorbehoud van wijzigingen)