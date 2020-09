Team Porsche24 driven by Redline niet aan de start tijdens volgende ronde Porsche TAG Heuer Esports Supercup

Komende zaterdag wordt op de digitale versie van het Circuit de la Sarthe in Le Mans de voorlaatste ronde van het seizoen in de Porsche TAG Heuer Esports Supercup verreden. Het Nederlandse team Porsche24 driven by Redline met de Duitse coureur Maximilian Benecke zal bij deze ontmoeting echter niet aan de start verschijnen.

Maximilian Benecke is met een ‘iRating’ van boven de 11.000 recordhouder als verreweg de beste rijder op het simulatieplatform iRacing. De reden dat hij aanstaande zaterdag tijdens de volgende ronde van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup ontbreekt, is een schorsing van één evenement, die de rijder door de organisatie van iRacing is opgelegd naar aanleiding van een incident tijdens de vorige race.

Atze Kerkhof, teammanager van Porsche24 driven by Redline en directeur van Team Redline, legt uit: “Met iRacing heb je soms de situatie dat auto’s elkaar virtueel raken, zonder dat ze elkaar echt raken. Dat fenomeen wordt aangeduid als ‘lag contact’ of ‘ghost contact’ en ontstaat door vertraging in de internetverbinding. Dat gebeurde bij Benecke tijdens de afgelopen race op de Nordschleife, waar hij ‘lag contact’ had, waardoor hij van de baan vloog. Vervolgens kwam hij terug op de baan, waarop hij Joshua Rogers raakte. Beneckes auto was op dat moment een soort ongeleid projectiel, maar omdat hij op het gras bleef accelereren, was iRacing van mening dat Benecke met opzet Rogers raakte en sprak daarvoor deze schorsing als straf uit.”

Team Redline tekende beroep aan tegen de schorsing van Benecke, maar ontving nul op het rekest. “Een bijzonder teleurstellende situatie”, aldus Kerkhof. “Het is op geen enkele manier hard te maken dat Benecke de aanrijding met opzet veroorzaakte. Je kunt immers niet in het hoofd van een rijder kijken op het moment dat die zo’n beslissing in een fractie van een seconde neemt. Natuurlijk, de manier waarop Benecke op de baan terugkwam was misschien niet ideaal, maar te stellen dat dat met opzet gebeurde is gewoon niet juist. Iedereen die wel eens op iRacing gereden heeft, kent dat: als je van de baan af raakt, of dat nu door een eigen fout is of nadat je door iemand geraakt bent, dan heb je de auto niet onder controle. Dan kun je niet opzettelijk iemand raken, en daarom zijn we zeer teleurgesteld over deze gang van zaken. Maar goed, we hebben geen andere mogelijkheid dan ons erbij neer te leggen. Op 10 oktober staan we met Max Benecke weer aan de start bij de finale.”

Tijdschema Porsche TAG Heuer Esports Supercup zaterdag 26 september (alle tijden Nederlandse tijd):

16.03-16.15 uur: kwalificatie

16.17-16.32 uur: sprintrace

16.34-16.44 uur: warm-up

16.45-17.15 uur: hoofdrace

Kalender Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2020:

26 september 2020 Circuit de la Sarthe, Le Mans Frankrijk

10 oktober 2020 Autodromo Nazionale Monza Italië

(onder voorbehoud van wijzigingen)