Vernieuwde Audi Q2 geprijsd

Nog markantere looks

Veel nieuwe Audi connect-diensten

Assistentiesystemen gebundeld in pakketten ‘Drive’, ‘Park’ en ‘Safety’

Eind november in Nederland, prijzen vanaf € 36.520*, ook als exclusieve edition one

Audi scherpt het toch al sterke karakter van de Q2 verder aan. De nieuwe designfeatures springen direct in het oog. Daarnaast is de standaarduitrusting verder uitgebreid en tilt de Q2 connectiviteit naar een nieuw level. De Audi Q2, die meer dan ooit in topvorm is, komt eind november op de markt en is nu te bestellen. De Q2 35 TFSI Pro line is leverbaar vanaf € 36.520*.

Het robuuste en sportieve design van de Audi Q2 krijgt extra karakteristieke accenten. De Singleframe-grille is vlakker en breder dan voorheen en de vijfhoekige luchtopeningen in de voorbumper springen nog meer in het oog. Ook in de achterbumper zijn nu opvallende, vijfhoekige designelementen verwerkt. Met een lengte van 4,21 meter is de vernieuwde Audi Q2 precies 1,7 centimeter langer dan zijn voorganger. De breedte (1,79 meter), hoogte (1,54 meter) en wielbasis (2,60 meter) zijn ongewijzigd. De Audi Q2 met sportonderstel heeft een C w -waarde van 0,31 – een topwaarde in dit segment. Voor de Q2 zijn vijf nieuwe exterieurtinten leverbaar, waaronder het opvallende apple green. De blades op de C-stijl zijn er in diverse kleuren en ook blades in carbon-look zijn leverbaar. Daarnaast zijn er nog vele mogelijkheden om de Audi Q2 naar eigen smaak samen te stellen.LED-koplampen zijn voortaan standaard op de Audi Q2. Matrix LED-verlichting is als optie leverbaar. Door individuele aansturing van LED’s maakt deze lichttechnologie het mogelijk om met grootlicht te rijden zonder daarbij tegenliggers te verblinden. Dynamische LED-richtingaanwijzers voor en achter zijn bij Matrix LED optioneel beschikbaar. Het openen en sluiten van de Audi Q2 gaat gepaard met een dynamische ‘lichtshow’.

Aandrijflijnen: TFSI, TDI, S tronic, quattro

Bij de marktintroductie is de Audi Q2 er met een 1.5 TFSI, die goed is 110 kW/150 pk en een koppel van 250 Nm. Deze Q2 35 TFSI accelereert in 8,6 seconden van 0-100 km/u en klokt een topsnelheid van 218 km/u. Mede dankzij cilinderuitschakeling (Cylinder on Demand) bedraagt het gemiddelde verbruik 5,1-5,4 l/100 km (CO 2 : 116-124 g/km)**. Er is keuze uit een handgeschakelde versnellingsbak en een automatische 7-traps S tronic-transmissie met dubbele koppeling. Op korte termijn volgt de Audi Q2 30 TFSI met 1.0-liter driecilinder benzinemotor (81 kW/110 pk, 200 Nm).

Progressive steering

Met de introductie van de vernieuwde Audi Q2 is Progressive Steering voortaan standaard. Met dit hightech stuursysteem wordt het stuurgedrag directer naarmate de stuuruitslag toeneemt. In de praktijk betekent dit: lichtvoetig manoeuvreren bij lage snelheden en maximaal rijplezier op bochtige trajecten.

Bij het dynamic package zijn een 10 mm verlaagd onderstel, rode remklauwen, een motorsoundversterker en Audi Drive Select inbegrepen. Met die laatste kan de berijder zelf een rijmodus kiezen. Bij het dynamic package plus is ook damper control inbegrepen. Daarmee wordt de spreiding van topcomfort tot maximaal rijplezier nog breder. De Audi Q2 heeft standaard 16 inch lichtmetalen velgen (17 inch voor advanced- en S line). 18 en 19 inch lichtmetalen velgen van Audi Sport zijn optioneel.

Praktisch, digitaal en connected

De ronde ventilatieopeningen en de versnellingspook/keuzehendel van de Audi Q2 zijn licht gewijzigd. Het optionele panoramadak brengt nog meer licht in het vijfzits interieur. De bagageruimte heeft een inhoud die kan variëren van 405-1.050 liter. Een elektrisch bediende achterklep en een trekhaak zijn optioneel.In standaarduitvoering heeft de Q2 een analoog dashboard. Ook een digitaal instrumentenpaneel en de Audi Virtual Cockpit (12,3 inch display) zijn leverbaar. Elke Q2 is standaard uitgevoerd met Audi connect emergency call & service en Audi Connect remote & control. Daarmee zijn diverse functies op afstand te bedienen (zoals het ontgrendelen van de deuren) en zijn vitale gegevens als het brandstofpeil via de gratis myAudi app te checken.

Voor de veiligheid

Elke nieuwe Q2 wordt standaard geleverd met Audi pre sense front, dat gebruik maakt van radartechnologie om het verkeer vóór de auto te monitoren. Ook ISOFIX-bevestigingspunten voor kinderzitjes en een bandenspanningscontrolesysteem zijn altijd inbegrepen. Optioneel zijn de ‘Drive’-, ’Park’- en ‘Safety’-pakketten leverbaar. Het Drive-pakket bundelt het navigatiepakket, de Audi Virtual Cockpit, emergency assist, verkeerstekenherkenning, cruise control en de adaptive cruise assist. In het Park-pakket komen het parking system plus, hold assist en de achteruitrijcamera samen. Het Safety-pakket omvat Audi pre sense basic, Audi Side assist en rear cross traffic assist.

Het gamma

De vernieuwde Audi Q2 wordt leverbaar in de uitvoeringen Pro Line, Business edition en S edition. De Pro Line biedt veel luxe met onder meer 16 inch lichtmetalen velgen, volautomatische airconditioning, LED-koplampen, een multifunctioneel sportstuur, navigatievoorbereiding, bestuurdersinformatiesysteem in kleur, DAB+ radio, de Audi Smartphone interface (Apple Carplay) en een draadloze telefoonlader. Audi Pre sense front, de cruise control met speedlimiter en de parkeerhulp achter maken het rijden comfortabeler en veiliger.

Als het om comfort en luxe gaat, legt de Audi Q2 Business edition de lat nog hoger. Hij beschikt over alle features van de Pro Line en daarbij valt hij op door zijn advanced exterieur, blades in Manhattan grijs, 17 inch lichtmetalen velgen en LED-koplampen en -achterlichten. Het interieur onderscheidt zich onder meer met de Audi virtual cockpit, MMI navigatie plus en het sportstoelenpakket.

In de Audi Q2 S edition komt de luxe van de Business edition samen met sportiviteit. De dynamiek wordt al op het eerste gezicht duidelijk door het S line exterieur, blades in Selenietzilver, het verlaagde sportonderstel en vijfspaaks 17 inch lichtmetalen velgen. Ook S line interieur is standaard. Zo heeft de Audi Q2 S edition gedeeltelijk met leder beklede sportstoelen, een sportstuur (deels bekleed met geperforeerd leder), aluminium afwerkingsaccenten en zwarte hemelbekleding.

edition one

In goede Audi-traditie gaat de komst van een nieuwe model gepaard met een extra luxueuze edition one-uitvoering. De in beperkte oplage beschikbare Audi Q2 edition one valt op door de exterieurkleuren apple green of arrow grey in combinatie met S line bumpers in contrastkleur en een grote achterspoiler. De buitenspiegels en de Audi-ringen zijn uitgevoerd in zwart en 19 inch Audi Sport-velgen zijn evenals Matrix LED-verlichting standaard. Bij de instap zorgen verlichte dorpels voor een bijzondere sfeer. In het S line interieur vallen de sportstoelen op, die zijn bekleed met een combinatie van stof en leder (inclusief contrasterende stiksels). Andere edition one-highlights zijn edelstalen pedalen en het ambiente lichtpakket inclusief achtergrondverlichting.

Per direct te bestellen

De vernieuwde Audi Q2 35 TFSI is inmiddels te bestellen en wordt vanaf eind november geleverd. Met handgeschakelde zesversnellingsbak is hij leverbaar vanaf € 36.520* en met automatische zeventraps S tronic-transmissie vanaf € 39.490*. De Q2 35 TFSI Business edition is er vanaf € 38.330*, de Q2 35 TFSI S edition start bij € 40.540* en de edition one is te rijden vanaf € 46.330*.

Kort na de 35 TFSI-modellen volgt tevens de Audi Q2 30 TFSI. Voor begin 2021 staan bovendien de SQ2 en 30 TDI op het programma.De complete prijslijst van de nieuwe Audi Q2-modellen is hier te vinden..