De 4 tofste gadgets voor in je Audi

Er zijn gadgets die je auto praktischer maken, veiliger maken of gewoon leuker maken om in te rijden. Toffe gadgets maken je Audi pas echt af. Alleen waar begin je? Er zijn zo ongelooflijk veel gadgets op de markt. Geen stress, wij hebben de tofste gadgets om te gebruiken voor je verzameld!



Gadget 1. GPS-tracker

Wanneer je een mooie auto rijdt zoals een Audi wil je daar natuurlijk zo voorzichtig mogelijk mee omgaan. Zonde als jouw dierbare auto iets zou overkomen. Ben je je auto kwijt? Je kunt makkelijk zien waar de GPS-Tracker is met de app op je smartphone. Ook handig als je niet meer weet wat hij geparkeerd stond op de parkeerplaats. Daarnaast is het ook mogelijk om limieten in te stellen, zodat je weet wanneer je buiten een bepaalde zone rijdt.



Gadget 2. Auto geur van The Car Parfum

Wanneer je een nieuwe auto hebt gekocht, ruikt hij altijd super lekker. Maar na enige tijd verdwijnt die geur toch. Last van muffe lucht? Sigarettenlucht, vervelende etensluchten of sprong je hond net voor de autorit nog even in de sloot? Wil je die schone auto geur langer vasthouden en experimenten met de lekkerste geuren? Dol op de geur van een frisse oceaan bries, zoetsappige appels of net opgehangen wasgoed? Met auto parfum van thecarpafum.com ruikt jouw Audi altijd super lekker en als nieuw. Na enkele keren sprayen blijft de, door jou gekozen geur, tot wel een week hangen.



Gadget 3. Smartphonehouder

De smartphonehouder, een gadget die in geen enkele auto mag en kan ontbreken. De boetes voor mobiel bellen in de auto zijn fors, het is ook heel erg gevaarlijk. Ook als je je smartphone gebruikt als navigatie is het handig om een houder vast te maken aan je dashboard. Zo kijk je op een veilige manier naar de navigatie, zonder te veel afleiding.



Gadget 4. USB-oplader

Je smartphone als navigatie gebruiken en veel bellen tijdens een lange auto rit. Ja een smartphone raakt snel leeg en hoe vervelend als dat net op het moment gebeurd dat je hem het meest nodig hebt. Met een USB-oplader laad je jouw smartphone gemakkelijk en snel op tijdens het rijden. Zo verdwaal je nooit meer en bereik je altijd veilig en op tijd je eindbestemming.



Gadgets hoeven niet duur of heel bijzonder te zijn. Het belangrijkste is dat je veilig in je auto kunt rijden van A naar B. Met bovenstaande relatief betaalbare gadgets voor in je auto, zorg je voor een beter en prettiger rijcomfort.