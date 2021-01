Jubileummodel in gelimiteerde oplage: de Boxster 25 Years

Porsche viert de 25ste verjaardag van zijn sportieve roadster met een speciaal jubileummodel: de Boxster 25 Years. Dit model wordt gebouwd in een gelimiteerde oplage van 1250 exemplaren. Als basis dient de 718 Boxster GTS 4.0 met zijn hoogtoerige, 294 kW/400 pk sterke 4,0-liter zescilinder boxermotor.

De Boxster 25 Years vormt een eerbetoon aan de Boxster concept car die in 1993 werd gepresenteerd op de autoshow van Detroit. Het nieuwe jubileummodel is gelakt in dezelfde lakkleur: GT-zilver metallic. Opvallend zijn de details in de kleur Neodyme, een bruintint met een koperachtige gloed. Deze kleur is aangebracht op de voorspoiler, de luchtinlaten op de flanken, de belettering en de tweekleurige 20-inch wielen. Andere opvallende details zijn het aluminiumkleurige tankdeksel met Porsche-inscriptie, de aluminium eindstukken van de sportuitlaat en de zwarte omlijsting van de voorruit. De Boxster 25 Years kan ook worden besteld in de kleuren Diepzwart metallic en Carrarawit metallic.

Ook het met bordeauxrood leer beklede interieur van de Boxster 25 Years is een ode aan het studiemodel uit 1993. Het jubileummodel wordt geleverd met een rode softtop waarin de tekst ‘Boxster 25’ is geborduurd. Op verzoek kunnen het interieur en de softtop in zwart worden uitgevoerd. Tot de standaarduitrusting van de Boxster 25 Years behoren onder meer het interieurpakket aluminium, de in 14 richtingen verstelbare sportstoelen, dorpellijsten met de inscriptie ‘Boxster 25’ en een verwarmd multifunctioneel GT-sportstuur.

Het jubileummodel wordt voortgestuwd door de 294 kW/400 pk sterke, atmosferische 4,0-liter zescilinder boxermotor van de 718 Boxster GTS 4.0. De Boxster 25 Years is leverbaar met zowel een handgeschakelde zesversnellingsbak als met een zeventraps PDK-transmissie met dubbele koppeling. De auto heeft een topsnelheid van 293 km/h. Voorzien van de PDK-transmissie en het standaard Sport Chrono Pakket accelereert hij in 4,0 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u. Ook een 10 mm verlaagd Porsche Active Suspension Management (PASM) sportonderstel en Porsche Torque Vectoring (PTV) met een mechanisch limited-slip differentieel behoren tot de standaarduitrusting.

De in een gelimiteerde oplage van 1250 exemplaren gebouwde Porsche Boxster 25 Years kan per direct worden besteld voor een consumentenadviesprijs van € 138.900 en staat eind maart 2021 in de showroom.

De Porsche Boxster: een kwart eeuw puur rijplezier

Voor Porsche markeerde de introductie van de Boxster het begin van een nieuw tijdperk. Voorzien van een nieuwe, watergekoelde zescilinder boxermotor deelde de Boxster veel elementen met de 996 die een jaar later op de markt verscheen. Met deze twee nieuwe modellen keerde Porsche ijzersterk terug uit een economisch zware periode. Inmiddels zijn meer dan 357.000 exemplaren van de Boxster gebouwd.

In 1993 presenteerde Porsche de Boxster concept car op de autoshow van Detroit. In het ontwerp van het showmodel waren tal van details van de legendarische 550 Spyder en 718 RS 60 verwerkt. Gezien de lyrische reacties op het studiemodel werd besloten om het ontwerp van de productieversie zo dicht mogelijk bij dat van de concept car te laten.

In augustus 1996 verscheen de productieversie van de Boxster. Met de tweezits roadster trok Porsche een nieuw, jonger koperspubliek. De Boxster had een nieuwe 2,5-liter zescilinder middenmotor die goed was voor een vermogen van 150 kW/204 pk. Dankzij waterkoeling, vierkleppentechniek en variabele kleptiming voldeed de motor aan de strengste emissie-eisen.

Voor 1999 stonden enkele belangrijke verbeteringen en nieuwe motoren op het programma. De Boxster kreeg een 2,7-liter zescilinder, aanvankelijk met 161 kW/220 pk en later met 167 kW/228 pk. In de nieuwe Boxster S lag een 3,2-liter boxer met een vermogen van 185 kW/252 pk dat echter al snel werd opgeschroefd naar 191 kW/260 pk. In 2004 verscheen de 987-generatie van de Boxster met een verfijnd design en een nieuw interieur, evenals het optionele PASM met adaptieve schokdempers, PCCB keramische remmen en het Sport Chrono Pakket. De motoren leverden nu respectievelijk 176 kW/240 en 206 kW/280 pk. Latere motorische modificaties brachten de cilinderinhoud van de basismotor naar 2,9-liter (187 kW/255 pk). Het slagvolume van de zescilinder in de Boxster S werd naar 3,4-liter gebracht, goed voor 228 kW/310 pk. De Tiptronic S-automaat werd vervangen door de PDK-transmissie met dubbele koppeling.

In 2012 lanceerde Porsche de 981-generatie van de Boxster. Dankzij een nieuw ontwikkelde lichtgewicht carrosserie en een volledig herzien onderstel stuurde de auto nog scherper en was hij nog sneller. Directe benzine-inspuiting drukte het verbruik van de motoren. In de Boxster lag een 2,7-liter zescilinder met 195 kW/265 pk, de Boxster S beschikte over een 3,4-liter boxer met 231 kW/315 pk. In april 2014 verscheen de Boxster GTS, met een vermogen van 242 kW/330 pk. Absoluut hoogtepunt van de reeks was de Boxster Spyder, met een 275 kW/375 pk sterke 3,8-liter motor.

De huidige Porsche 718 Boxster (982) werd in januari 2016 gelanceerd, met een viercilinder boxermotor die is voorzien van een turbo. Uit een inhoud van 2,0 liter haalt deze een vermogen van 220 kW/300 pk. In de 718 Boxster S ligt een 2,5-liter viercilinder boxermotor die dankzij variabele turbogeometrie 257 kW/350 pk levert. Kort daarna verscheen de 718 Boxster GTS, met 268 kW/365 pk uit dezelfde 2,5-liter viercilinder boxermotor. In de zomer van 2019 werd de nieuwe 718 Spyder voorgesteld, met een 309 kW/420 pk sterke 4,0-liter zescilinder. In 2020 werd de viercilinder GTS vervangen door de 718 Boxster GTS 4.0, met dezelfde zescilinder boxermotor als de Spyder en een vermogen van 294 kW/400 pk.