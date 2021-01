Max Benecke keert terug naar de plaats van zijn virtuele succes

Een week na de seizoensstart van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup op het virtuele circuit van Interlagos in Brazilië wordt aanstaande zaterdag, 16 januari, de tweede ronde van het officieuze wereldkampioenschap simracen op het platform iRacing verreden op het Circuit de Barcelona-Catalunya. In het veld van 40 deelnemers komt ook de Duitse simracer Max Benecke, de rijder van het Nederlandse team Porsche24 driven by Redline, weer in actie.

Max Benecke begon het seizoen goed door in de hoofdrace van het eerste evenement als tweede te eindigden. Met een sterke opmars maakte hij in de beide races in totaal 21 plaatsen goed. Ook aan het digitale Circuit de Barcelona-Catalunya heeft hij goede herinneringen. Vorig jaar wist hij hier zowel de sprintrace als de aansluitende hoofdwedstrijd in de Porsche TAG Heuer Esports Supercup te winnen. “Barcelona is een van mijn favoriete circuits op de kalender”, aldus Benecke. “Vorig jaar was het natuurlijk top met de 1-2 voor Team Redline en ik zal er dit weekeinde samen met mijn teamgenoten weer alles aan doen om het beste eruit te halen! De handling van de auto op dit circuit is goed en ik heb er alle vertrouwen in dat we weer kunnen meestrijden om de overwinning.”

Het Circuit de Barcelona-Catalunya maakt in virtuele vorm voor het tweede seizoen op rij deel uit van de kalender van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup. Het circuit in Montmélo ten noorden van Barcelona werd in 1991 geopend en was in september van dat jaar al de locatie voor de Spaanse Formule 1-Grand Prix, die er sindsdien ieder jaar verreden werd. In 1992 werd de accommodatie ook gebruikt voor de ploegentijdrit in het wielrennen tijdens de Olympische Spelen van Barcelona. De Porsche Mobil 1 Supercup komt ook ieder jaar in actie op het circuit, dat ook vaak gebruikt wordt voor tests.

Het vinden van de juiste afstelling op het 4,655 kilometer lange circuit is niet gemakkelijk, want enerzijds is er een lang recht stuk, waar het op snelheid aankomt, terwijl in het bochtige gedeelte van de baan vooral voldoende neerwaartse druk nodig is. Sommige bochten zijn bovendien blind, wat inhoudt, dat de rijders bij het ingaan van de bocht het einde ervan niet kunnen zien. Daardoor speelt ook ervaring een belangrijke rol.

De sprintrace over negen ronden en de aansluitende hoofdwedstrijd van 18 ronden worden zaterdagavond verreden tussen 20.15 en 21.15 uur Nederlandse tijd, voorafgegaan door een vrije training en de kwalificatie. Eerder op de avond zijn er al een sprintrace en een hoofdwedstrijd voor zogeheten ‘all-stars’, waarbij bekende ‘influencers’ uit de esports-wereld in actie komen. Voor de ‘all-stars’-races van aanstaande zaterdag in Barcelona heeft ook Porsche-fabriekscoureur Richard Lietz zijn deelname aangekondigd. Alle evenementen zijn live online te volgen via de officiële Porsche-kanalen op YouTube (https://youtu.be/_wr9pe6Atow) en Twitch (www.twitch.tv/porsche). Ook iRacing zorgt voor een livestream op beide platforms. Meer informatie is ook te vinden via de Porsche Motorsport Hub (motorsports.porsche.com), de Porsche Newsroom en het Twitter-account @PorscheRaces.

Tijdschema (Nederlandse tijd)

Zaterdag 16 januari

18.35 – 18.45 uur: kwalificatie All-Stars

18.45 – 19.00 uur: sprintrace All-Stars

19.05 – 19.10 uur: warm-up All-Stars

19.10 – 19.30 uur: hoofdrace All-Stars

19.45 – 20.03 uur: vrije training Porsche TAG Heuer Esports Supercup

20.03 – 20.15 uur: kwalificatie Porsche TAG Heuer Esports Supercup

20.15 – 20.32 uur: sprintrace Porsche TAG Heuer Esports Supercup

20.34 – 20.44 uur: warm-up Porsche TAG Heuer Esports Supercup

20.45 – 21.15 uur: hoofdrace Porsche TAG Heuer Esports Supercup

Kalender Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2021 (aantal ronden sprint-/hoofdrace)

16 januari 2021: Barcelona, Spanje (9/18 ronden)

30 januari 2021: Imola, Italië (9/18 ronden)

6 februari 2021: Silverstone GP-circuit, Groot-Brittannië (7/14 ronden)

20 februari 2021: Road Atlanta, Verenigde Staten (10/20 ronden)

27 februari 2021: Montreal, Canada (10/20 ronden)

13 maart 2021: Spa-Francorchamps, België (6/12 ronden)

27 maart 2021: Nürburgring Nordschleife, 24h-variant, Duitsland (2/4 ronden)

10 april 2021: Le Mans, Frankrijk (3/6 ronden)

24 april 2021: Monza, Italië (7/14 ronden)