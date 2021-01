Openheid van zaken

Zo nu en dan wordt er een vergeten schat ontdekt – zoals deze unieke Porsche 356 Pre-A 1500 Cabriolet met aluminium Reutter-carrosserie.

Ook al weet je dat er in 1953 maar 394 exemplaren zijn gebouwd, dan nog komt er veel fantasie bij kijken om deze Porsche 356 Pre-A 1500 Cabriolet als ‘uniek’ te bestempelen. Wat deze auto echter zo speciaal maakt, schuilt onder het ivoorkleurige lakwerk: de carrosserie van aluminium. Meteen borrelt de vraag op, waarom Karosseriewerke Reutter deze auto 66 jaar geleden heeft gebouwd. Aluminium werd immers vooral toegepast bij lichtgewicht racewagens. Bij een cabriolet had een lager gewicht niet zoveel nut.

Na zes jaar zwoegen is de restauratie van deze unieke 356 voltooid. Rolf Sprenger, grondlegger van Porsche Exclusive, hield daarbij een oogje in het zeil. Anders dan bij een standaard 356 kwamen tijdens de restauratie van deze auto tal van vraagstukken bovendrijven. Hoe hebben de bouwers bijvoorbeeld het probleem van contactcorrosie tussen het stalen frame en het aluminium plaatwerk opgelost? Niemand die direct een antwoord had.

Maar laten we teruggaan naar de vraag: ‘Waarom een aluminium cabriolet?’. Grondig speurwerk in de archieven van Porsche en Reutter heeft geen eenduidig antwoord opgeleverd, dus blijft het een kwestie van gissen. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat destijds is gekeken of kleinschalige productie van een aluminium cabriolet de moeite waard was. Maar helaas zijn er geen documenten teruggevonden die deze theorie staven.

Terugkijkend naar de periode waarin deze auto is gebouwd zouden allerlei ontwikkelingen zo’n kleine reeks in de weg hebben gestaan. De eerste auto’s uit Gmünd waren nog vervaardigd van aluminium, maar nadat de productie naar Zuffenhausen was verhuisd werd overgestapt op carrosserieën van goedkoper en eenvoudiger te bewerken staal.

De vijftien aluminium 356’s America Roadster die in 1952 zijn gebouwd hebben waarschijnlijk een grote rol gespeeld in het besluit om over te stappen op staal. De bouw van de Speedster-voorloper was zeer kostbaar, en heeft zelfs geleid tot het faillissement van Gläser Karosserie. Later schreef Ferry Porsche in zijn memoires, dat Reutter het niet zag zitten om de aluminium carrosserieën te lassen. Toch is deze unieke cabriolet met aluminium carrosserie gebouwd – waarvoor de bestelling bij Reutter vermoedelijk niet door Porsche zelf is ingediend.

In juli 1952 werd de 356 1500 Cabriolet afgeleverd bij Porsche-dealer Glöckler in Frankfurt. Pas in de jaren 70 duikt de auto weer op, als hij in Groot-Brittannië te koop wordt aangeboden voor 1000 pond. “Historische en unieke Porsche Cabriolet Type 356,” staat er in de advertentie. “Aluminium carrosserie, speciaal besteld bij Reutter in Zuffenhausen. Maart 1953, witte lak, in topconditie. Nieuw grijs tapijt en nieuwe rode stoelbekleding, nieuwe zwarte softtop. Geheel naar originele specificaties.”

Restauratie als voorwaarde

Op een bepaald moment keert de auto terug in Duitsland, waar de huidige eigenaar de 356 op één voorwaarde mocht kopen: dat de auto op een dag gerestaureerd zou worden. De koper hield zich aan deze afspraak en stelde zes jaar geleden een team van specialisten samen dat de complexe restauratie tot in perfectie uit moest voeren.

De coördinatie van het project was in handen van Rolf Sprenger. Die weet alles over historische Porsches, maar heeft ook goede contacten bij de juiste experts. Een ding stond vast: kwaliteit was belangrijker dan snelheid. De 356 Cabriolet was jarenlang intensief gebruikt. “Al snel werd duidelijk dat de auto geheel ontmanteld moest worden,” vertelt Sprenger. “Ook al was de auto helemaal compleet, we moest elk afzonderlijk onderdeel inspecteren en controleren of het nog werkte.” Tel alle vragen die tijdens de restauratie opborrelden daarbij op: hoe kon de contactcorrosie worden tegengegaan? Waarom werkte de stoelverstelling niet naar behoren? En vooral: hoe kon er zoveel mogelijk materiaal worden gered, zodat de auto zo origineel mogelijk kon blijven? Stap voor stap volgde op elk vraagstuk een oplossing.

Duizenden arbeidsuren en zes jaar later, kan het resultaat eindelijk worden getoond. Het resultaat van de restauratie is verbluffend. Deze unieke klassieker vertelt het verhaal van een autoliefhebber die jaren geleden een vergeten schat heeft ontdekt.

Technische gegevens: Porsche Pre-A 1500 Cabriolet

Motor: viercilinder boxer, Type 546

Cilinderinhoud: 1488 cm3

Lucht-/brandstoftoevoer: Solex 32 PBJ valstroomcarburateur

Ontsteking: Bosch VE4 BRS 383

Maximum vermogen: 55 pk bij 4400 tpm

Wielbasis: 2100 mm

Topsnelheid: 160 km/h