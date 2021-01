Porsche24 driven by Redline aan de start van virtuele 24-uursrace Daytona

Dit weekeinde wordt de virtuele editie van de 24-uursrace van Daytona verreden, het eerste ‘special event’ van het jaar op het populaire simulatieplatform iRacing. Het Nederlandse team Porsche24 driven by Redline is goed vertegenwoordigd met twee digitale Porsche 911 RSR’s in de GTE-klasse. Naast internationale toprijders uit het simracen komen onder de vlag van het Porsche24 driven by Redline Juniorteam ook prominente Nederlandse coureurs uit de fysieke Porsche-merkencups in actie. De kwalificatie start op zaterdag 23 januari om 14.30 uur, de 24-uursrace start om 14.40 uur en eindigt op zondag op hetzelfde tijdstip. Via de website live.teamredline.com is de officiële livestream van de race te volgen en zijn er ook links naar de livetiming en de livestreams van diverse coureurs.

De 24 Uur van Daytona, die volgende week daadwerkelijk in Florida verreden wordt, is een belangrijke wedstrijd in de rijke racehistorie van Porsche. Het merk behaalde in de race, die sinds 1966 nagenoeg ieder jaar verreden wordt, in totaal 18 algehele overwinningen, nog eens vier overwinningen als motorenleverancier en 78 klassezeges.

Ook in de virtuele racerij op het platform iRacing is de 24 Uur van Daytona de eerste lange-afstandsrace van het seizoen. “We hebben in de aanloop naar dit evenement als team bijzonder hard gewerkt om hier succesvol te kunnen zijn en het seizoen goed te beginnen”, zegt Atze Kerkhof, directeur van Team Redline.

Internationale simracing-toprijders en Nederlandse Porsche-coureurs

Voor het Nederlandse team Porsche24 driven by Redline komen drie internationale simracing-toprijders in actie: de Italiaan Gianni Vecchio en de beide Duitsers Christopher Dambietz en Alexander Thiebe. Daarnaast rijden vier Nederlandse coureurs voor het Porsche24 driven by Redline Juniorteam, die allemaal ervaring in de fysieke Porsche-merkencups hebben. Hierbij gaat het om de beide broers Daan en Jesse van Kuijk, vorig jaar actief in de Porsche Mobil 1 Supercup, het jonge talent Morris Schuring, die afgelopen seizoen op 16-jarige leeftijd zijn racedebuut in de Porsche Carrera Cup Benelux maakte en gelijk tweede in de eindstand werd, en Max van Splunteren, in 2019 kampioen in de Porsche Carrera Cup Benelux en vorig jaar winnaar van de rookie-titel in de Porsche Mobil 1 Supercup.

Virtueel racen de rijders van het team dit weekeinde met de Porsche 911 RSR, de digitale versie van de Porsche-raceauto waarmee de afgelopen jaren tal van successen behaald werden. “We hopen dat we dit weekeinde competitief kunnen zijn, maar de ‘balance of performance’ is voor de Porsche niet echt gunstig”, benadrukt Atze Kerkhof. “Willen we de aansluiting behouden en voorin mee blijven rijden, dan betekent dat we echt 24 uur lang volledig gefocust moeten blijven en ons geen fouten kunnen veroorloven.”

Rijders, technici en teamleading werken vanuit huis

Anders dan vorig jaar, toen de rijders van Porsche24 driven by Redline tijdens de 24-uursrace van Daytona op de simulatoren bij Move aan het Stadionplein in Amsterdam reden, zijn ze nu allemaal thuis. “Gezien de situatie is dat nu de enige optie”, legt Kerkhof uit. “Zeker omdat vanaf zaterdag in Nederland ook nog eens de avondklok van kracht wordt. Ook de technici en de teamleiding werken ditmaal vanuit huis.”