Solide score Max Benecke in Porsche TAG Heuer Esports Supercup Imola

Met de vijfde plaats in de sprintrace en de vierde plaats in de hoofdwedstrijd behaalde Max Benecke, de Duitse coureur van het Nederlandse team Porsche24 driven by Redline, een prima score in de derde ronde van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup. Op het digitale circuit van Imola gingen de overwinningen naar de kampioenen van de afgelopen twee jaar: de Brit Sebastian Job won de sprintrace, de Australiër Josh Rogers schreef de hoofdwedstrijd op zijn naam.

Na de seizoensstart met twee evenementen op twee opeenvolgende weekeinden op de digitale circuits van Interlagos en Barcelona was er iets meer tijd voorafgaand aan de derde ronde van het seizoen. Het team Porsche24 driven by Redline gebruikte die tijd om met een zorgvuldige voorbereiding de puntjes nog iets meer op de i te zetten en met name de prestatie in de kwalificatie te verbeteren.

Die aanpak wierp zijn vruchten af, want ditmaal wist coureur Max Benecke de kwalificatie als zevende van de in totaal 40 deelnemers af te sluiten, verreweg zijn beste kwalificatieresultaat van het seizoen tot nu toe. De pole-position was voor Sebastian Job met een tijd van 1:42,968 minuten, terwijl Benecke slechts 0,48 seconden tekort kwam. Opnieuw lagen de tijden dichtbij elkaar: de eerste 20 rijders kwalificeerden zich binnen 0,667 seconden.

Bij de start van de sprintrace over negen ronden nam Sebastian Job direct de leiding, voor Josh Rogers en de Amerikaan Zac Campbell. Max Benecke kwam goed weg, passeerde de Brit Charlie Collins al in de eerste ronde en kwam zo na een omloop als zesde door. Zo bleef de volgorde voor het grootste deel van de race, tot de voorlaatste ronde. Vooraan opende Rogers de aanval op Job voor de leiding en reed even aan kop, maar Job herstelde snel de oorspronkelijke volgorde. Verderop in het veld had een positiewisseling wel bestand, nadat Benecke de Spanjaard Alejandro Sánchez passeerde en zo de vijfde plaats veroverde. De negende en laatste ronde leverde geen wisselingen meer op in de top vijf en zo won Job voor Rogers, Campbell, de Fransman Yohann Harth en Benecke. Sánchez ging in de laatste ronde dwars en viel terug van de zesde naar de achtste plaats, maar dat leverde hem wel de pole-position op voor de aansluitende hoofdrace dankzij de ‘reversed grid’-regeling, waarbij de eerste acht rijders uit de sprintrace de hoofdwedstrijd in omgekeerde volgorde starten.

In de hoofdrace nam Sánchez de leiding voor Ellis en Collins, terwijl Benecke en Harth zij aan zij streden om de vierde plaats. Iets verderop in het veld ging het mis voor Sebastian Job: de winnaar van de sprintrace raakte van de baan en viel terug tot de staart van het veld. In de tweede ronde ging Collins wijd, waardoor Harth de derde plaats in handen kreeg, maar die positie verloor hij nog in dezelfde ronde aan Benecke. Dat duurde echter slechts een ronde, want toen was het Benecke die wijd ging bij Rivazza en daardoor weer twee plaatsen verloor. In de vierde ronde passeerde Benecke Harth weer bij Tamburello en zo was de Duitse rijder vierde, achter Sánchez, Ellis en Rogers, die inmiddels was opgeklommen naar de derde positie.

Benecke had te maken met wat technische problemen, waardoor hij het tempo vooraan niet helemaal kon bijhouden en de rijders op de eerste drie plaatsen wat konden weglopen. Benecke deed alles om de achtervolgende groep achter zich te houden en verdedigde zijn positie met verve. Vooraan ontspon zich een mooie strijd: in de tiende ronde passeerde Rogers eerst Ellis in de strijd om de tweede plaats en vervolgens Sánchez voor de leiding. Opnieuw bood de slotfase spannende actie: in de 17e ronde plaatste Sánchez de aanval op Rogers bij Tamburello, nam kort de leiding over, maar Rogers verdedigde goed en heroverde zijn positie bij Tosa. In de laatste ronde kwam de leiding niet meer in gevaar en zo behaalde Rogers zijn eerste zege van het seizoen in een hoofdrace, voor Sánchez en Ellis. Benecke kwam als vierde over de eindstreep en greep daardoor net naast het podium, maar kan zonder meer tevreden zijn met zijn goede score van dit weekeinde.

Dat bevestigde ook Joe Naughton, engineer van Porsche24 driven by Redline: “Een sterk optreden met punten in beide races voor Porsche24 driven by Redline dankzij de vijfde en de vierde plaats voor Max Benecke. Ons tempo in de races is het hele seizoen al goed, nu zijn we ook in de kwalificatie op de goede weg. Ondanks wat technische problemen waardoor hij in de hoofdrace niet helemaal de snelheid had, heeft Max een geweldige race gereden. Hij wist een sterk veld van rijders achter zich te houden en zo opnieuw prima punten te scoren.” Volgend weekeinde, op zaterdag 6 februari, wordt de volgende ronde van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup verreden op het digitale circuit van Silverstone in Groot-Brittannië.