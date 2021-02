Audi-teams maken zich op voor nieuw seizoen Formule E

Raceserie met elektrische formulewagens krijgt voor het eerst officiële FIA WK-status

Audi-fabrieksteam begint aan laatste seizoen

Nederlandse Audi-coureur Robin Frijns komt wederom in actie

Deze week (vrijdag 26 en zaterdag 27 februari) begint op het stratencircuit in Diriyah in Saoedi-Arabië het nieuwe seizoen van de Formule E. Voor de raceserie met elektrisch aangedreven formulewagens is er sprake van een mijlpaal, want voor het eerst heeft de klasse de volwaardige WK-status gekregen van de wereldwijde autosportfederatie FIA. Audi is er dit jaar voor het laatst met een eigen fabrieksteam bij en richt zijn pijlen vanaf volgend jaar op andere ambitieuze en innovatieve autosportprogramma’s. Ook de Nederlandse Audi-fabriekscoureur Robin Frijns komt dit seizoen opnieuw in actie in de Formule E.

Het seizoen 2021 is het zevende jaar van de Formule E, waarin opnieuw twaalf teams en 24 rijders met elektrisch aangedreven formulewagens op stratencircuits om het kampioenschap strijden. Team Audi Sport ABT Schaeffler, dat als fabrieksteam voor Audi deelneemt, is met 43 podiumplaatsen in de zes tot dusver verreden seizoenen het meest succesvolle team in de serie. De Braziliaan Lucas di Grassi, die in 2017 het kampioenschap op zijn naam schreef, is al vanaf het begin één van de vaste rijders van het team. Dit jaar is René Rast zijn teamgenoot. De Duitser maakt de volledige overstap naar de Formule E vanuit de DTM, waarin hij de afgelopen drie seizoenen met Audi twee keer de kampioenstitel behaalde en eenmaal als tweede eindigde.

Van Formule E naar Dakar

“We hebben een volledig nieuwe eigen aandrijflijn ontwikkeld en daarvoor de volledige structuur van het team en alle details verder verfijnd. Als altijd is het ons doel om races te winnen,” verklaart Julius Seebach, directeur Audi Sport GmbH en verantwoordelijk voor de autosport bij Audi. Het wordt het laatste jaar voor Audi met een eigen fabrieksteam in de Formule E. Vanaf volgend jaar wordt de deelname aan de Dakar-rally met een innovatief nieuw prototype met elektrische aandrijving het hoofdprogramma van de sportactiviteiten van het merk.

“Eindelijk weer racen”

Naast het fabrieksteam Audi Sport ABT Schaeffler neemt ook het team Envision Virgin Racing met de door Audi ontwikkelde e-tron FE07 deel aan het Formule E-seizoen. Hier is de Nederlandse Audi-fabriekscoureur Robin Frijns één van de rijders, zijn teamgenoot is de Nieuw-Zeelander Nick Cassidy, die nieuw in de serie is. “Ik verheug me erop dat we eindelijk weer mogen racen”, zegt Frijns. “Vorig seizoen had ik in de Formule E helaas veel pech, daarom kan het dit jaar eigenlijk alleen maar beter worden. Natuurlijk zijn er vanwege de coronasituatie nog veel onzekere factoren, maar in ieder geval gaan we dit weekeinde in Saoedi-Arabië van start, dat is een goed teken!”

In Nederland zijn de races van de Formule E te zien via Ziggo en Eurosport.

Voorlopige kalender Formule E 2021