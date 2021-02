Nieuwste snufjes op een auto: zo zit het qua verzekering

Recente auto’s komen uit met steeds meer technologische hoogstandjes en nieuwe snufjes. Maar daardoor moet er ook steeds meer geld worden neergelegd voor een autoverzekering. Al die nieuwe snufjes hebben dus een negatief gevolg voor de hoogte van de premie van de autoverzekering. De premie voor een WA-autoverzekering steeg in 2019 zelfs met 11,4 procent. Dat betekent dat de nieuwste snufjes wel met een prijskaartje komen. Maar er zijn ook kansen.

Schadelast auto neemt toe

De schadelast van een auto met veel technische snufjes neemt behoorlijk toe. Met name de opkomst van elektrische auto’s heeft ertoe geleid dat de premie van de WA autoverzekering toeneemt. Wie schade heeft aan een elektrische auto, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeluk, krijgt te maken met behoorlijk hoge kosten. Die hogere kosten komen meestal niet voor rekening van de bestuurder of eigenaar van de auto, maar voor de autoverzekering.

De autoverzekering zal meestal zonder problemen de schade vergoeden, maar die schade moet uiteraard wel betaald worden. Daardoor stijgt de premie voor alle verzekeringhouders van de autoverzekering. Dat komt doordat elektrische auto’s vol zitten met technologie. Alle technologie staat op elkaar aangesloten. Het gaat dus om een volledig systeem dat moet worden vervangen bij schade.

Nieuwe manier van bouwen doet premie stijgen

Ook andere nieuwe snufjes zoals een andere manier van bouwen zorgt ervoor dat de premie stijgt. Twintig jaar geleden werd een kapotte bumper los vervangen. Maar tegenwoordig is de bumper verbonden met de motorkap of met sensoren in de auto. Daardoor moet er veel meer vervangen worden dan toen het geval was. Het gevolg: de premie stijgt.

Nieuwste snufjes bieden kansen

Maar dit betekent niet dat de nieuwste snufjes op een auto alleen maar negatieve gevolgen voor een autoverzekering hebben. Het biedt namelijk ook veel meer kansen voor de verzekeraar. Dat blijkt uit onderzoek van Kiliaan van Wees aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Het onderzoek werd in 2016 al gepubliceerd in het Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade.

Dat werkt als volgt: tegenwoordig zijn veel auto’s voorzien van allerlei nieuwe snufjes. Denk bijvoorbeeld aan een achteruitrijcamera, een botspreventiesysteem of andere handigheden die ervoor zorgen dat de kans op een ongeluk kleiner wordt. Als de kans op een ongeluk kleiner wordt, geldt dat ook voor de kans op uitkeren voor de verzekeraar. Daardoor zou de premie dus ook omlaag kunnen. Maar onderzoeker Van Wees van de Vrije Universiteit Amsterdam stipt nog een ander voordeel van technologische hoogstandjes op een auto aan. Dit is het zogenaamde pay as you drive-model. Dat betekent dat bestuurders die niet roekeloos rijden, korting kunnen krijgen op de maandelijkse premie. Daarvoor moet de verzekeraar dus wel weten wie er roekeloos rijdt en wie niet.

Pay as you drive

Daar is gemakkelijk achter te komen, want steeds meer auto’s zijn uitgerust met allerlei sensoren en camera’s. Denk bijvoorbeeld aan een dashcam om aan te tonen wie er schuldig is tijdens een ongeval. Maar het is ook mogelijk de gereden snelheid uit te lezen. Op die manier kan de premie worden aangepast op het gedrag van de bestuurder. Dit betekent dat door middel van preventie de premie omlaag zou kunnen. Daarbij komen wel enkele privacyaspecten kijken, maar het is mogelijk dat in de toekomst een verzekerde zelf kan kiezen om deze data over te dragen aan de verzekeraar in ruil voor een lagere premie.