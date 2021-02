Neem de bocht rechtsom, 50 naar links, nu 300 rechtdoor, 100 naar rechts, en nu vol gas vooruit. Als Christian Geistdörfer vandaag weer in zijn oude rol als navigator op de passagiersstoel had gezeten, had het vast zo geklonken. Maar vandaag zit hij zelf achter het stuur van zijn eigen 231 pk sterke Porsche 911 Carrera 3.2 uit 1987, een van de eerste G-modellen met de soepele G50-transmissie.

Het is een van de slechts 238 gebouwde exemplaren die destijds in granietgroen metallic zijn geleverd, heeft geen airconditioning maar wel een schuifdak. “Ik heb nooit naar deze specifieke kleur gezocht, maar de combinatie met het interieur in olijfgroen is ronduit mooi”, zegt hij.”Dit exemplaar werd twee maanden na Duitse levering naar Rome geëxporteerd en op kenteken gezet door een Italiaanse hotelier”, aldus de 67-jarige, die verwijst naar de nummerplaat die nog steeds begint met “Roma”. “Als een auto is geregistreerd in Italië, mag de kentekenplaat op de auto blijven. Het ziet er niet alleen goed uit, de kentekenplaat is ook een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van deze Porsche.”

Zeges met Walter Röhrl

Over geschiedenis gesproken… tussen 1980 en 1984 won hij samen met Walter Röhrl – de race- en rallylegende voor wie Geistdörfer bijrijder was – liefst vier keer de Monte Carlo Rally. Niet alleen vanwege Röhrl’s onnavolgbare ideale lijn, maar ook dankzij de nauwgezette navigatiekunsten van Geistdörfer, versloeg het duo keer op keer rivalen die met krachtigere auto’s reden. Ze waren uitstekend op elkaar ingespeeld en vertrouwden elkaar hun leven toe. De eerste Monte-overwinning in 1980 was een van de mooiste ervaringen uit hun carrière. Alle verhalen zijn terug te lezen in zijn biografie ‘Walter en ik’, die hij in 2016 publiceerde.

Nu, meer dan 40 jaar later doet Geistdörfer het rustiger aan. Voorbij zijn de wilde feesten waarbij servies sneuvelde en stoelen door de lucht vlogen. Maar zijn passie voor Porsche is altijd gebleven en dat zie je aan zijn brede glimlach wanneer hij zijn 911 Carrera de sporen geeft op weg naar Michelsburg waar zijn vriend Carlo Marcati in een oud slot woont.

De geschiedenis van dit historische gebouw gaat terug tot het jaar 995. Carlo, droomde er lang van om in een kasteel te mogen wonen. In 1990 maakte hij zijn droom waar en kocht hij de ruïne in het westen van het Pustertal. Het complex was in verval geraakt en de renovatie heeft in totaal 20 jaar geduurd. De voormalige eigenaar van een grote drankengroothandel woont er nu samen met zijn kat Luna en een paar valken.

Geistdörfer en Marcati ontmoetten elkaar ongeveer 44 jaar geleden op de Hahnenkamm-race in Kitzbühel. Zeven jaar lang coördineerde Geistdörfer de sponsoractiviteiten van de Warsteiner-brouwerij en kwam hij zodoende ook bij de Formule 1 terecht. Sindsdien, en later ook in de DTM-klasse, werkten de twee keer op keer samen. Ze hebben elkaar sindsdien nooit meer uit het oog verloren.

Een leven in drie delen

Geistdörfer verdeelt zijn leven graag in drie delen: de wereldkampioen rally, de ondernemer en de persoon Christian – in die volgorde. Zoals hij schreef in zijn biografie over de wereldkampioen rally, was hij in die periode ook al met zijn tweede leven bezig als ondernemer in de evenementbranche.

Geistdörfer woont tegenwoordig op Malta en in München en is regelmatig terug te vinden op allerlei auto-evenementen. Als hij mocht kiezen, zou hij onmiddellijk terugkeren naar de jaren tachtig. “Destijds ging alles langzamer”, zegt hij. “Tegenwoordig zitten we constant op onze smartphone en staan we altijd aan, zonder écht te genieten van de mooie dingen in het leven.”

Misschien is dat precies waarom hij het zo leuk vindt om vanuit München met zijn 911 oude vrienden te bezoeken, of ze nu in een kasteel wonen of niet. En onderweg ronduit te genieten van de unieke 80’s-sound uit Zuffenhausen.