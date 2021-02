Porsche24 driven by Redline-coureur Max Benecke kijkt uit naar favoriet circuit

Het virtuele circuit van Silverstone in Groot-Brittannië is aanstaande zaterdag de plaats van handeling voor het vierde evenement van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2021, het officieuze wereldkampioenschap simracen op het platform iRacing. “Silverstone is een van mijn favoriete circuits”, zegt Max Benecke, de Duitse coureur van het Nederlandse team Porsche24 driven by Redline. Na de eerste drie van de in totaal tien evenementen van het lopende seizoen staat Benecke op de vierde plaats in de tussenstand.

Het circuit van Silverstone, na de Tweede Wereldoorlog aangelegd op het terrein van een voormalig vliegveld van de Royal Air Force, neemt in de autosporthistorie een bijzondere plaats in. Hier vond immers op 13 mei 1950 de allereerste wedstrijd voor het wereldkampioenschap Formule 1 plaats. In de wijde omtrek van het circuit, ruwweg tussen Northampton en Oxford, zijn nog steeds vele Formule 1-teams, renstallen uit andere autosportklassen en toeleveranciers gevestigd. Niet voor niets staat de regio bekend als ‘Motorsport Valley’. In de jaren zeventig en tachtig wisselden Silverstone en Brands Hatch elkaar om het jaar af als locatie voor de Britse Formule 1-Grand Prix, maar sinds 1987 staat het circuit in Northamptonshire zonder onderbreking ieder jaar op de Formule 1-kalender. Ook de Porsche Mobil 1 Supercup is er in het voorprogramma van de Formule 1 al jarenlang actief. Daarnaast is Silverstone naast Hockenheim en Le Mans een van de drie Europese circuits die ook plaats bieden aan een ‘Porsche Experience Centre’.

Aanstaande zaterdag wordt er in het kader van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup virtueel op het circuit van Silverstone geracet. “Het circuit heeft een lange historie, maar vooral is elke bocht er bijzonder”, weet Max Benecke van het Nederlandse team Porsche24 driven by Redline. “Inhalen is er in het algemeen lastig, maar in de Porsche 911 GT3 Cup-auto’s hebben we, ook digitaal, minder neerwaartse druk, waardoor je meer zij-aan-zij kunt racen. Dat wordt ongetwijfeld spannend.”

Benecke heeft goede herinneringen aan Silverstone: “Ik heb er prachtige races gereden en eindigde er in 2019 op de tweede plaats. Het circuit is niet al te moeilijk, ik verwacht dat het veld weer dichtbij elkaar zit. Zoals altijd is de kwalificatie het belangrijkste onderdeel. We werken er in de voorbereiding al hard aan om de meeste grip uit de banden te halen voor een vliegende ronde.”

Na zijn tweede plaats in de sprintrace en zijn overwinning in de hoofdwedstrijd van afgelopen weekeinde op het virtuele circuit van Imola heeft de Australiër Josh Rogers, in 2019 kampioen in de Porsche TAG Heuer Esports Supercup, de leiding in de tussenstand overgenomen. Met zijn totaal van 198 punten heeft hij 37 punten voorsprong op de Amerikaan Mitchell deJong en 53 punten voorsprong op Dayne Warren, eveneens uit Australië. Max Benecke bezet de vierde plaats in de tussenstand van het rijdersklassement. Per evenement zijn er in totaal maximaal 85 punten te behalen: tien voor de snelste tijd in de kwalificatie, 25 voor de eerste plaats in de sprintrace en 50 voor de overwinning in de hoofdwedstrijd.

Het evenement op de digitale variant van Silverstone Circuit bestaat uit een sprintrace over zeven ronden en een aansluitende hoofdwedstrijd die 14 ronden lang is. De beide races vinden op zaterdagavond tussen 20.15 en 21.15 uur plaats, voorafgegaan door een vrije training en de kwalificatie. Eerder op de avond zijn er al een sprintrace en een hoofdwedstrijd voor zogeheten ‘all-stars’, waarbij bekende ‘influencers’ uit de esports-wereld in actie komen. Deze rijden op Silverstone voor het eerst met de virtuele versie van de Porsche 718 Cayman GT4. Alle evenementen zijn live online te volgen via de officiële Porsche-kanalen op YouTube en Twitch. Ook iRacing zorgt voor een livestream op beide platforms. Meer informatie is ook te vinden via de Porsche Motorsport Hub, de Porsche Newsroom en het Twitter-account @PorscheRaces.

Tijdschema (Nederlandse tijd)

Zaterdag 6 februari

18.35 – 18.45 uur: kwalificatie All-Stars

18.45 – 19.00 uur: sprintrace All-Stars

19.05 – 19.10 uur: warm-up All-Stars

19.10 – 19.30 uur: hoofdrace All-Stars

19.45 – 20.03 uur: vrije training Porsche TAG Heuer Esports Supercup

20.03 – 20.15 uur: kwalificatie Porsche TAG Heuer Esports Supercup

20.15 – 20.32 uur: sprintrace Porsche TAG Heuer Esports Supercup

20.34 – 20.44 uur: warm-up Porsche TAG Heuer Esports Supercup

20.45 – 21.15 uur: hoofdrace Porsche TAG Heuer Esports Supercup

Kalender Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2021 (aantal ronden sprint-/hoofdrace)

6 februari 2021: Silverstone GP-circuit, Groot-Brittannië (7/14 ronden)

20 februari 2021: Road Atlanta, Verenigde Staten (10/20 ronden)

27 februari 2021: Montreal, Canada (10/20 ronden)

13 maart 2021: Spa-Francorchamps, België (6/12 ronden)

27 maart 2021: Nürburgring Nordschleife, 24h-variant, Duitsland (2/4 ronden)

10 april 2021: Le Mans, Frankrijk (3/6 ronden)

24 april 2021: Monza, Italië (7/14 ronden)