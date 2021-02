Porsche24 driven by Redline start tweede seizoenshelft in Montréal

Met het zesde evenement start aanstaande zaterdag op de virtuele variant van het Circuit Gilles Villeneuve in de Canadese stad Montréal de tweede helft van het seizoen in de Porsche TAG Heuer Esports Supercup. Ook Max Benecke, de Duitse coureur van het Nederlandse team Porsche24 driven by Redline staat aan de start, vastbesloten om in de tweede seizoenshelft van het officieuze wereldkampioenschap simracing op het populaire platform iRacing zijn score aanzienlijk te verbeteren.

Na de beide races van afgelopen week, die werden verreden op het virtuele circuit van Road Atlanta in Braselton in de Amerikaanse staat Georgia blijft de Porsche TAG Heuer Esports Supercup in Noord-Amerika. Ditmaal is er sprake van een première, want nog niet eerder werd er een simrace op de digitale variant van het uit de Formule 1 bekende Circuit Gilles Villeneuve in de Canadese stad Montréal verreden. Het 4,361 kilometer lange parcours bevindt zich op het Île Notre-Dame. Het kunstmatige eiland in de St. Lawrence River werd medio jaren zestig aangelegd met behulp van zand en puin dat vrijkwam bij het boren van de tunnels voor het metronetwerk in Montréal. Het circuit, dat grotendeels uit openbare wegen bestaat, was in 1978 voor het eerst de locatie voor de Canadese Formule 1-Grand Prix, tot op de dag van vandaag een van de populairste evenementen op de jaarlijkse WK-kalender. Een roemrucht baangedeelte is de krappe rechts-links-chicane voor start en finish, waar de muur bij het uitkomen van de bocht wel heel dichtbij staat – in sommige gevallen té dichtbij. Daardoor kreeg de muur de bijnaam ‘Wall of champions’.

“Montréal is waarschijnlijk een van de moeilijkste circuits op de kalender, omdat de baan zo krap is en er aan elke kant muren staan”, weet Max Benecke. “Daarom moet je heel nauwkeurig rijden en moet ook de afstelling van de auto precies goed zijn. Er zijn veel oneffenheden en de virtuele Porsche Cup-auto staat er een beetje om bekend dat hij nogal springerig is. Er zullen ongetwijfeld coureurs zijn die fouten maken, maar inhalen is op dit circuit erg lastig. Het rechte stuk aan de achterkant is vrij lang, maar de chicane die erop volgt maakt inhalen nagenoeg onmogelijk.”

Na vijf van de tien evenementen van het seizoen staat Benecke op de zevende plaats in de tussenstand. Zijn achterstand op leider Joshua Rogers, de kampioen van het seizoen 2019, bedraagt 152 punten. “Ik moet zeggen dat ik over de eerste helft van het seizoen zeer teleurgesteld ben”, verklaart Benecke eerlijk. “Vooral omdat ik iedere race wel in staat ben om te laten zien dat de snelheid er is. In deze opzet is de kwalificatie echter cruciaal en op dat vlak hadden we het tot nu toe in iedere race zwaar. Ik stond in vier van de vijf evenementen voor mijn teamgenoten en werd in de kwalificatie slechts eenmaal met een minimaal verschil geklopt door een teamgenoot. Ik ben ervan overtuigd dat het niet ligt aan hoe we rijden, maar meer aan hoe de auto is afgesteld. We proberen iedere week nieuwe inzichten te verwerven. Mijn beste race tot dusver was de seizoensstart op Interlagos. Daar had ik in de race een heel goed gevoel en als de wedstrijd nog één ronde langer had geduurd, had ik zeker gewonnen. Vorige week op Road Atlanta was de snelheid in de race ook heel goed. Ik ben niet tevreden met hoe het op Silverstone ging, zeker omdat dat een van mijn favoriete banen is. Ik raakte betrokken bij een aanrijding en in de eerste ronde van de sprintrace werd ik geraakt door een auto die in de rondte ging. Daardoor zat er in beide races geen beter resultaat in.”

In nauwe samenwering met het team streeft Benecke in de tweede seizoenshelft naar betere klasseringen, te beginnen komende zaterdag. Ook de sprint- en de hoofdrace in Montréal worden op zaterdagavond tussen 20.15 en 21.15 uur verreden, voorafgegaan door een vrije training en de kwalificatie. Eerder op de avond zijn er al een sprintrace en een hoofdwedstrijd voor zogeheten ‘content creators’ uit de esports-wereld met de virtuele versie van de Porsche 718 Cayman GT4 in actie komen. Alle evenementen zijn live online te volgen via de officiële Porsche-kanalen op YouTube en Twitch. Ook iRacing zorgt voor een livestream op beide netwerken. Meer informatie is ook te vinden via de Porsche Motorsport Hub, de Porsche Newsroom en het Twitter-account @PorscheRaces.

Tijdschema (Nederlandse tijd)

zaterdag 27 februari

18.35 – 18.45 uur: kwalificatie All-Stars

18.45 – 19.00 uur: sprintrace All-Stars

19.05 – 19.10 uur: warm-up All-Stars

19.10 – 19.30 uur: hoofdrace All-Stars

19.45 – 20.03 uur: vrije training Porsche TAG Heuer Esports Supercup

20.03 – 20.15 uur: kwalificatie Porsche TAG Heuer Esports Supercup

20.15 – 20.32 uur: sprintrace Porsche TAG Heuer Esports Supercup

20.34 – 20.44 uur: warm-up Porsche TAG Heuer Esports Supercup

20.45 – 21.15 uur: hoofdrace Porsche TAG Heuer Esports Supercup

Kalender Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2021 (aantal ronden sprint-/hoofdrace)

27 februari 2021: Montréal, Canada (10/20 ronden)

13 maart 2021: Spa-Francorchamps, België (6/12 ronden)

27 maart 2021: Nürburgring Nordschleife, 24h-variant, Duitsland (2/4 ronden)

10 april 2021: Le Mans, Frankrijk (3/6 ronden)

24 april 2021: Monza, Italië (7/14 ronden)