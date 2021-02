Audi breidt gamma A6 en A7 Sportback uit met mild-hybride en plug-in hybride benzinemotoren

Introductie 40 TFSI-uitvoeringen met 150 kW/204 pk sterke 2.0 TFSI mild-hybride benzinemotor, leverbaar vanaf € 62.290*

A6 en A7 Sportback TFSI e quattro: keuze uit twee krachtige plug-in hybride aandrijflijnen met verbeterd accupakket en grotere elektrische range

Audi A6 Avant voor het eerst ook beschikbaar als 50 TFSI e quattro plug-in hybride

Bereikbaarder dan ooit: prijzen Audi A6 S edition verder aangescherpt

Audi zet vol in op elektrificatie. Voor de A6 en A7 Sportback-range betekent dit dat alle motoren nu zijn voorzien van mild-hybride- of plug-in hybridetechnologie. Kracht, efficiency en comfort gaan daarbij perfect samen. Dankzij een groter batterijpakket is de elektrische actieradius van de A7 Sportback toegenomen tot maximaal 73 kilometer (A6: maximaal 72 km)*** en de Audi A6 Avant is er nu voor het eerst ook als 50 TFSI e. Voor de nieuwe, geëlektrificeerde A6-modellen heeft het S edition-uitrustingsniveau bovendien een upgrade ondergaan én is de prijs verder aangescherpt. Daarmee is sportiviteit voor de A6 bereikbaarder dan ooit.

De nieuwe A6 (Limousine en Avant) 40 TFSI en de A7 Sportback 40 TFSI hebben een 150 kW/204 pk sterke turbo-benzinemotor. Het maximale koppel bedraagt 320 Nm. De 2.0 TFSI, die standaard is gekoppeld aan de automatische zeventraps S tronic-transmissie met dubbele koppeling, verleent de nieuwe modellen een topsnelheid van ruim 240 km/u. Mede dankzij de 12V mild-hybridetechnologie zijn de verbruikscijfers gunstig. Zo bedraagt het gemiddelde verbruik van de A6 Limousine 40 TFSI 6,9 l/100 km (CO 2 : 157 g/km)**. De mild-hybridetechnologie draagt met snelle en soepele herstarts van het start/stop-systeem ook bij aan het hoge comfortniveau. De Audi A6 Limousine 40 TFSI is leverbaar vanaf € 62.290*, de Avant is er vanaf € 65.690*. Beide modellen zijn inmiddels te configureren op Audi.nl.

Upgrade plug-in hybriden: groter batterijpakket, grotere range

De Audi A6 Limousine, A6 Avant en A7 Sportback zijn er tevens met efficiënte plug-in hybridetechnologie in combinatie met quattro permanente vierwielaandrijving. In deze TFSI e quattro-modellen gaat de 2.0 TFSI benzinemotor een intelligent en soepel samenspel aan met een elektromotor en de zeventraps S tronic-automaat. Alle varianten hebben nu een nieuw, groter accupakket gekregen dat is gegroeid van 14,1 kWh naar 17,9 kWh (bruto). In lijn daarmee is ook de elektrische range aanzienlijk toegenomen, tot maximaal 73 kilometer*** voor de Audi A7 Sportback en maximaal 72 kilometer*** voor de Audi A6-reeks. Dit volstaat in veel gevallen voor dagelijks gebruik en woon-werkverkeer.

A6 Avant nu ook als 50 TFSI e quattro

De TFSI e plug-in hybrideversies van de Audi A6 en A7 Sportback bieden keuze uit twee vermogensvarianten. De A6 en A7 Sportback 50 TFSI e quattro-modellen hebben een systeemvermogen van 220 kW/299 pk en een maximaal koppel van 370 Nm. Deze 50 TFSI e quattro-uitvoering is er nu voor het eerst ook voor de Audi A6 Avant.

De A6 (Limousine en Avant) en A7 Sportback 55 TFSI e quattro Competition-modellen zijn met een systeemvermogen van 270 kW/367 pk aanzienlijk krachtiger, wat zich vertaalt in nog snellere acceleraties. De A6 Limousine 55 TFSI e quattro Competition heeft hiervoor bijvoorbeeld slechts 5,6 seconden nodig.

De plug-in hybrideversies van de Audi A6 en A7 Sportback zijn op Audi.nl inmiddels samen te stellen en per direct leverbaar.

Vanafprijzen:

Audi A6 Limousine 50 TFSI e quattro (Business Edition): € 70.930*

Audi A6 Avant 50 TFSI e quattro (Business Edition): € 74.330*

Audi A6 Limousine 55 TFSI e quattro (Competition): € 82.400*

Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro (Competition): € 85.800*

Audi A7 Sportback 50 TFSI e quattro (Pro Line): € 77.400*

Audi A7 Sportback 55 TFSI e quattro (Competition): € 98.850*

Audi A6 S edition maakt sportiviteit nog bereikbaarder

De nieuwe mild-hybride- en plug-in hybrideversies van de A6 en A7 Sportback zijn er met keuze uit diverse uitrustingsniveaus. De A6 40 TFSI en 50 TFSI e quattro zijn er ook als S edition. In dit sportieve uitrustingsniveau zijn voortaan ook HD Matrix LED-koplampen standaard inbegrepen. De A6 S editions bieden veel luxe (onder meer MMI navigatie plus, Audi virtual cockpit, Audi sound system en elektrisch verstelbare voorstoelen met geheugenfunctie) én de sportiviteit van S line en het S line exterieur. Zo zijn 19 inch lichtmetalen velgen, elektrisch verstelbare sportstoelen met S-logo (bekleding leder/stof) en een driespaaks, multifunctioneel, deels met geperforeerd leder bekleed sportstuur standaard.

De stap naar sportiviteit binnen de A6-serie is dankzij een aanscherping van de prijs van de S edition nu nog eenvoudiger te zetten. De Audi A6 Limousine 40 TFSI S edition is nu namelijk al leverbaar vanaf € 65.130* (Avant: vanaf € 69.340*).

Uiteraard zijn de Audi A6- en A7 Sportback-modellen er ook met geavanceerde TDI-dieselmotoren.