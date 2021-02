Sunday Drives: onderweg met Sera Trimble

Processed with VSCO with av4 preset

In deze aflevering van de reeks ‘Sunday Drives’ neemt stuntrijder Sera Trimble ons mee op een van haar favoriete routes.

Waar

Nacimiento-Fergusson Road, Californië

Lengte

37 kilometer

Bijzonderheden

Lange snelle doordraaiers, afgewisseld door haarspeldbochten in de eerste versnelling

Sera Trimble werkt als stuntrijder voor de filmindustrie in Hollywood. Een intensieve baan achter het stuur, die haar liefde voor mooie roadtrips echter nog nooit heeft bekoeld. In het weekend stapt ze regelmatig achter het stuur van haar luchtgekoelde 911, om op zoek te gaan naar de mooiste wegen van Californië. Bij voorkeur in gezelschap van geestverwante klassiekerliefhebbers, met haar kampeerspullen ingepakt. Haar favoriete route? De Nacimiento-Fergusson Road, iets ten zuiden van Big Sur.

“De eerste keer dat ik deze weg reed, was tijdens een rally met 18 andere klassieke 911’s en 356’s”, vertelt Sera. “We hebben in dat weekend 1600 kilometer afgelegd. We vertrokken op donderdag, en reden dagelijks zo’n 450 tot 650 kilometer. Aan het einde van de dag zetten we onze tentjes op tussen alle klassieke Porsches.”

De Nacimiento-Fergusson Road begint tussen de prachtige wijngaarden van Monterey County, en klimt over de Santa Lucia Mountains naar de Grote Oceaan. De route kronkelt door het Los Padres National Forest en bereikt zijn hoogste punt op 840 meter boven de zeespiegel. Dan begint de afdaling richting de kust en de Cabrillo Highway.

“De route is heel afwisselend”, vertelt Sera. “Het landschap verandert constant. Nadat je de rivier bij Mission Road bent overgestoken, kom je terecht tussen de glooiende heuvels. Je rijdt er tussen de graanvelden en eikenbossen, en de snelheid kan soms hoog oplopen. Prachtig!” Een groot contrast met wat je daarna te wachten staat. Zodra de weg begint te klimmen, staan bestuurder en auto voor een hele uitdaging.

“De weg is steil en wordt steeds smaller, totdat hij uiteindelijk amper een auto breed is. Dan volgt een opeenvolging van scherpe haarspeldbochten, die je in de eerste of tweede versnelling moet nemen. Dat is soms best spannend, en ook erg intensief. Maar als je met een aantal auto’s onderweg bent die ongeveer even snel zijn, is dit een geweldige weg. Iedereen moet immers zo goed opletten en hard afremmen voor de bochten! Je wordt uiteindelijk beloond met een prachtig uitzicht over de oceaan.”

De Nacimiento-Fergusson Road is niet voor angsthazen. De smalste stukken zijn ommuurd met steile rotswanden en de diepe ravijnen in de bossen brengen door het ontbreken van vangrails automatisch de snelheid omlaag. Hoewel er weinig verkeer op de 37 kilometer lange route is, moet je in de blinde bochten extra goed oppassen voor tegemoetkomende vrachtwagens en camper. Langs de route zijn namelijk enkele campings met uitzicht op de oceaan.

Sera rijdt het liefste met haar gekoesterde 911 G-serie op deze weg. De auto is een voor trackdays geprepareerde hotrod, die zich perfect leent voor snelle ritten over uitdagende routes. Zoals de Naciemiento-Fergusson Road.

“Ik heb nooit eerder een auto meegemaakt die probleemloos de hele dag door met meer dan 4500 toeren per minuut blijft rijden. Ik heb trouwens nog nooit een klassieke Porsche gezien die op een bergweg bezwijkt. Voor mij is een Porsche de beste rijdersauto. Je stapt in, rijdt 1000 kilometer en doet dat morgen nog een keer. Toen ik mijn 911 kocht, wilde ik een auto die niet té mooi was. Anders zou ik toch alleen maar bang zijn om ’m te beschadigen. Dan is de lol er snel af. Ik heb deze auto gekocht om te gebruiken, het liefste elke dag.”

De Nacimiento-Fergusson Road daagt je uit, vraagt soms om een voorzichtige benadering en vereist een goede voorbereiding. Vertrek van huis met een volle tank, dan ben je er zeker van dat je aan het einde van de dag ook weer thuis komt. En neem gerust wat vrienden mee!

