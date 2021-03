Teken van leven

Zijn passie voor patina leverde Ron Szasszer een versleten 356 Speedster op. En hij sloot een vriendschap met coureur Edward Parlett, die er bijna een halve eeuw eerde mee racete.

Repareren in plaats van studeren

Szasszer’s kleurrijke autohistorie begon met een zelfgebouwde buggy die was samengesteld uit onderdelen van twee oude Kevers. Zijn tweede auto was een speciale Kever in Cali-look met verlaagde ophanging, in matzwart en met veel te grote wielen. Later, op de universiteit, runde Szasszer samen met zijn vriend Jens Wilke een werkplaats in een oud stationsgebouw in het oosten van Hamburg, waar hij Volkswagens herbouwde voor Oost-Duitsers die na de val van de muur echt iets anders dan een Trabant wilden. Hij kocht ook een onafgemaakte Jaguar E voor zichzelf en toen het duo de werkplaats in 1996 sloot, reed Szasszer in een Land Rover Series III. Hij stapte vervolgens over op een Mercedes pagode, waar hij 8 jaar mee reed. Hij ruilde hem in op zijn eerste Porsche, een 993.

“Ik heb altijd een zwak gehad voor patina, voor racegeschiedenis en startnummers op deuren”, aldus Szasszer. Toen hij in Oostenrijk bij een dealer tegen een 356 A 1600 Super Speedster uit 1957 aanliep, met originele bestickering en oranje lak, was hij meteen verkocht. “De verkoper had nauwelijks info over de auto, maar wist wel te vertellen dat hij aan grote races aan de oostkust van de VS had deelgenomen en dat hij ooit toebehoorde aan een coureur die Ed Parlett heette. Voor mij was het liefde op het eerste gezicht, en ik heb meteen een aanbetaling gedaan zonder het mijn vrouw te vertellen.”

De restauratie

Direct na de koop bracht hij de Porsche naar een garage om de motor te renoveren en de auto rijklaar te maken. Hij wilde persé niets veranderen aan het uiterlijk, maar liet wel wat modificaties uitvoeren: de originele race-kuipstoel werd vervangen, er werd ruimte gecreëerd voor een passagier, de grote rolbeugel werd verwijderd en de oude brandstoftank en de voorruit werden vervangen. Szasszer spoorde de oude magnesiumwielen op, nog met 50 jaar oud Goodyear-rubber erop, die in de jaren zestig door Parlett waren gebruikt. Toen de auto klaar was, begon hij met zijn onderzoek naar de voor hem toen nog onbekende coureur.

“Het kostte aanvankelijk best wat moeite om info over Parlett te vinden, maar uiteindelijk kwam ik via mijn leraar Engels snel met hem in contact. Ed leefde nog dus ik besloot om hem op te zoeken in de VS. Nog geen week later zat ik met mijn tolk in het vliegtuig naar Maryland en begon het verhaal rond de auto zich te ontvouwen.”

Parlett begon aan het begin van de jaren 60 met racen. Op advies van zijn moeder had hij als student in 1959 al een gebruikte 356 gekocht voor dagelijks gebruik. Later, toen hij in de medische industrie werkte, leerde hij Nagle Bridwell kennen, een lid van de ‘Philly-bende’, een groep lokale racers onder wie Bob Lorrailliere, Jack Heron, Nagle Bridwell en Ray Kraftson. Bridwell stopte met racen in 1965 en gaf toen Parlett zijn 356 Speedster. Hij reed het kostbare geschenk echter in 1969 in Limerock total-loss. Met de motor en transmissie onder zijn arm ging Parlett op zoek naar een nieuwe auto. Hij vond chassisnummer 84333 bij de dealer van vriend Bruce Baker. Het was een van de laatste Speedsters die in december 1957 bij Reutter in Stuttgart was gebouwd, waarna hij via Bremerhaven naar Max Hoffman in New York was vervoerd. Baker had de auto gekocht van racer Dick Scarborough en Parlett heeft er vervolgens nog jarenlang mee gereden.

Een aantal badges in de auto zijn stille getuigen van de overwinningen van Parlett en zijn Porsche. Mooie voorbeelden zijn de Barrel of Fun Rally in de PCA Chesapeake Region op 21 september 1963, de National Races op de Steel City International Raceway nabij Detroit in 1967 en de Appalachian National Rally in de regio Philadelphia in 1969. Parlett stopte in 1975 met racen en verkocht de auto aan TWA-coureur Jack Klinges in Bethlehem, Pennsylvania, die hem in zijn schuur opsloeg.

In 2008 verkocht Klinges de auto aan Franz Wittner van Carcollection, die hem naar Oostenrijk bracht. Szasszer ging er uiteindelijk voor het eerst mee de weg op in 2011 en ontmoette Parlett in deze periode regelmatig. In 2012 kreeg Szasszer van Parlett zijn helm, samen met alle oude facturen van de auto.

Helaas stierf Parlett het jaar daarop, maar Szasszer heeft sindsdien veel gedaan om ervoor te zorgen dat zijn herinnering voortleeft. De Speedster, die nog steeds patina-sporen draagt ​​van zijn laatste race bijna een halve eeuw geleden, wordt nu nog regelmatig door Szasszer uitgelaten. En de toegewijde eigenaar beheert nu het Instagram-account van United Garages, waar ongeveer 1.500 abonnees hun verenigende passie voor een Porsche met patina delen.