Thuisrace Porsche TAG Heuer Esports Supercup brengt geen geluk voor Max Benecke

Max Benecke, de Duitse coureur van het Nederlandse team Porsche24 driven by Redline, had zich veel voorgenomen voor de achtste ronde van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup. Er werd gereden op de digitale versie van de Nürbrgring-Nordschleife, waarmee het voor Benecke een thuisrace was, en bovendien rekent hij zoals velen de Nordscheife tot zijn favoriete circuits. Het mocht echter niet baten: in de sprintrace werd Benecke buiten eigen schuld geraakt bij een carambolage van meerdere auto’s, waardoor hij in de achterhoede eindigde. In de hoofdrace kwam hij in ieder geval nog goed terug en werd als 14e geklasseerd.

Eerder op de dag had op de fysieke Nürburgring-Nordschleife de eerste wedstrijd van het seizoen in de Nürburgring Endurance Series moeten plaatsvinden, maar sneeuwval was de reden dat de omstandigheden niet veilig genoeg waren om te kunnen racen. Dergelijke problemen waren er voor de digitale coureurs in de Porsche TAG Heuer Esports Supercup uiteraard niet: zij konden gewoon zoals gepland hun capaciteiten tonen op de virtuele variant van wat velen beschouwen als het mooiste circuit ter wereld.

Kwalificatie

De gebruikte combinatie van de Nordschleife en de 24-uursvariant van het Grand Prix-circuit waren samen goed voor een ronde van meer dan 25 kilometer. Daardoor waren de verschillen in de kwalificatie ook wat groter dan gebruikelijk. Aanvankelijk had de Australiër Dayne Warren lange tijd de voorlopige pole-position in handen, maar uiteindeijk was het zijn landgenoot Josh Rogers, de leider in de tussenstand van het kampioenschap, die met een snelle ronde in de slotfase de beste startplaats voor zich opeiste. Met zijn tijd van 8:19,389 minuten was hij maar liefst 0,461 seconden sneller dan Warren, op andere circuits vaak het verschil tussen de snelste en de als 20e geklasseerde rijder. Ditmaal lagen de tijden van de top twintig binnen 2,4 seconden. Max Benecke wist zich als 17e te kwalificeren.

Sprintrace

Bij de start van de sprintrace over drie ronden nam Rogers direct de leiding, terwijl Warren vanaf de tweede startplaats slecht weg kwam en terugviel naar de vijfde positie. In de eerste bocht ging het mis, toen meerdere auto’s met elkaar in botsing raakten. Daarbij werd ook de auto van Max Benecke geraakt, wat zorgde voor flinke schade aan de rechter zijkant. Rogers leidde het veld voor de eerste keer de Nordschleife op, maar verloor aan het eind van de ronde zijn leidende positie aan Sebastian Job, die op het lange rechte stuk, de Döttinger Höhe, perfect profiteerde van een goede slipstream en zo de leiding overnam. In de volgende ronde herstelde Rogers in de eerste bocht echter weer de oorspronkelijke volgorde, maar de toon was uiteraard gezet voor het verdere verloop van de race. De slotfase was uiterst spannend, want naast Rogers en Job mengde ook Mitchell DeJong zich in de strijd, zodat de Porsches in de kopgroep in de laatste ronde zelfs drie breed over de Döttinger Höhe reden. Bij het viaduct plaatste Job de beslissende aanval, nam de leiding en won, voor DeJong, Rogers en Warren. Max Benecke moest met een gehavende auto genoegen nemen met de 22e plaats.

Hoofdrace

In de hoofdrace, met omgekeerde startvolgorde voor de eerste acht rijders uit de sprintrace, startte de Noor Tommy Østgaard vanaf de pole-position, omdat hij in de sprintrace als achtste was geëindigd. Hij nam de leiding voor Mack Bakkum en Jeremy Bouteloup, terwijl Sebastian Job vanaf de achtste startplaats probeerde om terrein goed te maken. Dat was echter niet van lange duur, want al in de eerste ronde op de Nordschleife strandde de auto van Job, waarmee de titelverdediger in de hoofdrace dus zonder punten bleef. Vooraan ontspon zich een leuke strijd tussen Østgaard, de Portugees Diogo Pinto en Bouteloup, waarbij aan het eind van de ronde ook Rogers vanuit de slipstream naar voren kon rijden. Dat deed hij zelfs zo goed, dat hij aan het eind van het rechte stuk de leiding kon overnemen. Vervolgens bouwde Rogers een kleine voorsprong op, verdedigde die kundig en kwam zo na vier ronden uiteindelijk relatief onbedreigd als winnaar over de eindstreep. Pinto werd na een spannende strijd in de laatste ronde als tweede geklasseerd en behaalde daarmee zijn eerste podiumplaats in de serie. Østgaard eindigde als derde, voor Warren en Bouteloup. Max Benecke, gestart vanaf de 22e plaats, wist in de loop van de race een aantal plaatsen goed te maken en sloot de wedstrijd als 14e af.

“Een frustrerende dag, wat al begon met een startplaats in het middenveld”, zei Benecke. “Ik kreeg de koppeling niet goed voor elkaar en verloor bij de start gelijk al enkele posities. Toen raakte ik betrokken bij een aanrijding en in de tweede race moest ik proberen terug te komen. Ik had een paar mooie gevechten en werd uiteindelijk 14e. Niet het resultaat dat ik wilde, maar het kan alleen maar beter worden.” De volgende ronde van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup vindt op 10 april plaats op het Circuit de la Sarthe in Le Mans.