Audi Nederland breidt Audi Sport-activiteiten verder uit

Nieuwe Audi RS-modellen voortaan exclusief leverbaar via acht Audi Sport-vestigingen

Audi R8 exclusief beschikbaar via Audi Sport High Performance-dealers

Uitgebreide selectie jong-gebruikte RS ‘Jahreswagens’ afkomstig van onder andere Audi Sport GmbH

Audi breidt zijn Audi Sport-activiteiten in Nederland verder uit. Met ingang van april heeft het merk het netwerk van Audi Sport-dealers verdubbeld van vier naar acht vestigingen. Tevens levert Audi nieuwe, sportieve RS-modellen voortaan exclusief via deze gespecialiseerde Audi Sport-dealers.

Audi Sport is de performance-tak van Audi en bundelt alle activiteiten die gelinkt zijn aan de sportieve beleving van het merk. Naast de ontwikkeling, productie en verkoop van sportieve RS-modellen en de Audi R8 tekent de sportdivisie ook voor de succesvolle autosportactiviteiten van Audi. Waaronder met ingang van 2022 de Dakar-rally en vanaf 2023 de 24 Uren van Le Mans. Bovendien is Audi Sport de stuwende kracht achter de rijtrainingen van de Audi driving experience. Klanten die kiezen voor één van de modellen van Audi Sport, kunnen rekenen op een exclusieve merkbeleving. Voorafgaand aan, tijdens maar ook aansluitend aan hun aankoop bij één van de acht officiële Audi Sport-dealers worden RS- en R8-rijders daar geheel ondergedompeld in de wereld van Audi Sport.

Van vier naar acht Audi Sport-dealers

Internationaal – en ook in Nederland – krijgt Audi Sport een steeds prominentere rol. De vraag naar high-end auto’s in het hogere, sportieve segment groeit zowel in ons land als daarbuiten. Audi speelt op die vraag in met een separaat netwerk van Audi Sport-dealers dat zich aanzienlijk verder uitbreidt en bestaat uit specialisten op het gebied van Audi RS-modellen plus de Audi R8 sportwagen.

Tot dusver bestond het Audi Sport-netwerk in Nederland uit vier dealers op strategische locaties: Amsterdam (Audi Centrum Amsterdam), Eindhoven (Van den Udenhout), Utrecht (Muntstad Audi Utrecht) en Tilburg (Van Mossel Audi). Deze maand heeft Audi het aantal Audi Sport-vestigingen verder uitgebreid van vier naar acht. Nieuw zijn de locaties in Drachten (Van den Brug), Hengelo (Huiskes-Kokkeler), Den Haag (Wittebrug Audi) en Harderwijk (Pouw).

De vernieuwde Audi Sport-formule voorziet niet alleen in een uitbreiding van het aantal gespecialiseerde dealers. Voortaan zijn nieuwe RS-modellen van Audi in Nederland exclusief te koop via deze acht Audi Sport-vestigingen. In lijn daarmee debuteert bij hen in mei ook de compleet nieuwe en indrukwekkende Audi RS e-tron GT, die op Audi.nl inmiddels te configureren is. Met deze sportwagen heeft het performance-label van Audi voor het eersteen compleet elektrisch aangedreven RS-model in de gelederen en slaat Audi Sport een geheel nieuwe weg in. Later dit jaar verwachten de acht Audi Sport-dealers tevens de nieuwe Audi RS 3 Sportback en Audi RS 3 Limousine.

Binnen deze acht vestigingen brengt Audi een onderscheid aan tussen Audi Sport Performance-dealers – die nieuwe RS-modellen verkopen – en enkele Audi Sport High Performance-dealers, waar aanvullend aan de RS-modellen ook de Audi R8 sportwagen te koop is.

Jonge RS-modellen via Audi Sport GmbH

Naast nieuwe showroommodellen, demonstratie-auto’s en speciaal getrainde verkoop- en servicemedewerkers leveren de Audi Sport-dealers tevens een uitgebreid programma aan jong-gebruikte RS-modellen. Daartoe behoren ook officiële ‘Jahreswagens’ van onder andere Audi Sport GmbH: zakenauto’s die na een kort Duits dienstverband beschikbaar zijn voor bestaande én nieuwe klanten van Audi Sport. Deze en andere RS-occasions blijven in Nederland overigens ook via het reguliere netwerk van Audi-dealers leverbaar.