Première in de Ardennen: Porsche Carrera Cup Benelux start dit weekeinde

Deze week gaat het seizoen 2021 van de Porsche Carrera Cup Benelux van start met twee wedstrijden op een van de beroemdste circuits ter wereld, het ruim zeven kilometer lange parcours van Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen. De snelste merkcup van de Benelux maakt zich op voor een memorabel seizoen.

Zoals in iedere tak van sport is de start van een nieuw seizoen altijd iets bijzonders, maar in de Porsche Carrera Cup Benelux is dat ditmaal nog eens extra het geval. De Benelux-competitie is samen met de internationale Porsche Mobil 1 Supercup en de Carrera Cups in Azië, Duitsland, Frankrijk en Noord Amerika immers door Porsche Motorsport aangewezen als een van de zes klassen waarin de nieuwe Porsche 911 GT3 Cup dit jaar zijn competitiedebuut beleeft. De actuele versie op basis van de modelgeneratie 992 is met een vermogen van 510 pk uit de vierliter boxermotor de krachtigste Porsche Cup-auto aller tijden!

Ook het deelnemersveld mag er zijn: met 20 rijders is er sprake van het sterkste deelnemersveld tot nu toe in de Benelux-competitie van Porsche. Daarbij nemen oud-Benelux-kampioenen Xavier Maassen, uitkomend voor het #TeamPGZ by Red Ant Racing, en Dylan Derdaele, rijdend onder de vlag van het familieteam Belgium Racing, het op tegen diverse jonge talenten onder wie Thierry Vermeulen (Team GP Elite), doorgegroeid naar de 911 na zijn titelwinst met de Porsche 718 Cayman GT4 in de Porsche Sprint Trophy Benelux van vorig jaar, Huub van Eindhoven en Steven van Rhee (beide #TeamPGZ by JW Raceservice).

Andere rijders maken de overstap vanuit de formulewagens en zorgen bovendien voor internationaliteit in het veld, zoals de Duitser Sebastian Freymuth, die samen met zijn landgenoot Felix Neuhofer in actie komt voor PG Motorsport. In de Pro-Am-klasse nemen diverse Belgische rijders het op tegen de beide Nederlandse coureurs van Team GP Elite, te weten Ziad Geris en Floris Dullaart. Nieuw dit jaar is de Am-klasse met ondermeer Luc Vanderfeesten (#TeamPGZ by Red Ant Racing) en Jeroen Kreeft (Parker Revs Motorsport), die het opnemen tegen Jan Lauryssen (Q1 Trackracing by EMG Motorsport).

Met twee weekeinden in het voorprogramma van de zes-uursrace van het FIA World Endurance Championship op het circuit van Spa-Francorchamps begint de Porsche Carrera Cup Benelux aan het racejaar 2021. De eerste race wordt op vrijdag 30 april vanaf 16.25 uur verreden, de tweede wedstrijd staat op zaterdag 1 mei vanaf 10.50 uur op het programma. De wedstrijden zijn live te volgen op YouTube, op vrijdag via https://youtu.be/KnpIZ2HFwsA en op zaterdag via https://youtu.be/-IY3OCp53YY. Op Spa-Francorchamps komt ook de Duitse Porsche Carrera Cup in actie. Daarnaast is Porsche goed vertegenwoordigd met de 911 RSR in het FIA World Endurance Championship.