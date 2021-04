Audi zet zich 85.000 uur lang in voor Earth Day

Een dag vol actie bij Audi op Earth Day. In het kader van #Project1Hour brengen Audi-medewerkers morgen gezamenlijk 85.000 uur lang hun persoonlijke CO 2 -voetafdruk in kaart.

De werknemers van Audi staan dit jaar letterlijk en figuurlijk stil bij Earth Day. De fabrikant beloont de vrijwillige inzet van 85.000 medewerkers met een tijdskrediet voor deelname aan de #Project1Hour workshops. Ook organiseert de Audi Environmental Foundation een ‘plogging’-evenement op de locaties Ingolstadt en Neckarsulm. Plogging is het verzamelen van afval tijdens het joggen.

De internationale locaties van Audi doen eveneens mee aan #Project1Hour. Zo neemt Audi México deel aan de workshops, en gaat Audi Brussels op zijn terreinen een gedeelte beplanten met uitsluitend inheemse planten, om de biodiversiteit te bevorderen. Audi Hungaria besteedt eveneens aandacht aan het verlies van biodiversiteit in de wereld. Zo kunnen werknemers deelnemen aan een wedstrijd voor het bouwen van insectenhotels, om het ‘Jaar van de insecten’ in te luiden. Audi AG sloot zich al in 2015 aan bij het initiatief ‘Biodiversity in Good Company’. Dit door bedrijven geleide initiatief werkt aan de bescherming van de biodiversiteit.

Op weg naar CO 2 -neutraliteit