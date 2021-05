De stuurfilosofie van Audi: precies, gecontroleerd en moeiteloos

Van stuur tot hightech commandocentrum

Nieuwe generatie stuurwielen: eenvoudige bediening met touchscreens

Het ontwikkelen van een nieuw stuur kost 4 tot 5 jaar

16 verschillende stuurwielvarianten in de nieuwe Audi Q4 e-tron

Het stuur is bijna zo oud als de auto zelf. De primaire functie ervan is steeds verder geperfectioneerd en daar is het een en ander bij gekomen. Zo is het stuur tegenwoordig ook een communicatiemiddel en een hightech commandocentrale. De nieuwste technologieën op dit gebied zijn terug te vinden op de recent geïntroduceerde stuurwielen van Audi.

Het stuurwiel, dat werd uitgevonden door de Fransman Alfred Vacheron, wordt al 120 jaar in auto’s gebruikt. Door de jaren heen zijn er diverse bepalende momenten geweest in de ontwikkeling ervan. Dankzij stuurbekrachtiging konden stuurwielen bijvoorbeeld kleiner worden. En de komst van de airbag had een sterke invloed op het centrale deel van stuur. In 1991 kwamen de eerste knopjes op het stuur, bijvoorbeeld voor het aanpassen van het geluidsvolume. Vandaag zijn met een Audi-stuur wel 18 functies te bedienen. En dat stuur detecteert zelf of het wel wordt vastgehouden.

Randvoorwaarden

Elk Audi-stuur heeft een diameter van 375 mm. De stuurwielrand met maximale grip heeft een diameter van 30-36 mm. En dan nog een belangrijk punt: alle bedieningsfuncties op het stuur dienen met de duim bereikbaar te zijn. Daarbij is het stuur meervoudig verstelbaar, zodat de bestuurder de ideale zitpositie kan vinden. In sportieve modellen staat een Audi-stuur relatief steil ten opzichte van de bestuurder. In de Q-modellen staat het stuur vlakker en de overige modellen zitten in dat opzicht tussen de sportieve modellen en de SUV’s in.

Handmoment

Audi hanteert drie belangrijke criteria voor het stuurgedrag van zijn modellen. Daarbij speelt het begrip ‘handmoment’ een belangrijke rol. Bij parkeren en manoeuvreren dient elke Audi een licht handmoment te hebben. Dat betekent: licht sturen met precieze reacties. Ook kleine onbalansmomenten als gevolg van invloeden van buitenaf (wind, sporen in de weg) zijn dankzij een relatief licht handmoment eenvoudig te corrigeren.

Het handmoment wordt zwaarder naarmate de snelheid toeneemt. Zo is de auto perfect te plaatsen in bochten. Ook de middenpositie van het stuur speelt een belangrijke rol. Vooral bij snel rechtuitrijden (bijvoorbeeld op de snelweg) draagt dit bij aan de stabiliteit en de controle.

Bij de S- en RS-modellen benadrukt een zwaarder handmoment het sportieve karakter. Maar de bestuurder kan door de rijprofielkeuze van Audi Drive Select zelf ook invloed uitoefenen op de stuurkarakteristieken.

Het Q4-stuur met 18 geïntegreerde functies

De nieuwe, elektrische Audi Q4 e-tron heeft een stuur met afgeplatte onder- én bovenkant. Dit zorgt voor een futuristisch effect. Op dit stuur zijn via hightech ‘black panel’ touchscreens liefst 18 functies te bedienen. De achtergrondverlichting in deze schermpjes laat precies zien welke functies actief zijn en de hoogglans look maakt ze vrijwel onzichtbaar als ze niet in gebruik zijn. De touchscreens bieden gebruiksgemak dat vergelijkbaar is met dat van moderne smartphones. Alleen bij een bepaalde druk reageert het scherm met voelbare feedback (vergelijkbaar met MMI touch) en ‘klikgeluiden’. Ook swipen is mogelijk. Zo kan de bestuurder bijvoorbeeld door menustructuren en navigatiefuncties scrollen. Alleen al voor de nieuwe Q4 e-tron zijn er 16 verschillende stuurwielvarianten.

Handen aan het stuur!

Autonome rijfuncties rukken op. Zo kunnen Audi’s steeds vaker automatisch inparkeren, Travel Assist maakt gedeeltelijk geautomatiseerd rijden mogelijk en Collision avoidance assist kan bij uitwijkmanoeuvres de stuuruitslag verminderen of juist vergroten. Dat neemt niet weg dat de bestuurder altijd eindverantwoordelijk is. Daarom zijn moderne Audi-stuurwielen uitgevoerd met Capacitive grip recognition. Daarmee detecteert het stuur zelf of het wel (of niet) wordt vastgehouden. Zelfs een lichte grip wordt al herkend. Als het stuur langer dan 15 seconden niet wordt aangeraakt, geeft de auto visuele en akoestische waarschuwingen.

De stuursystemen

Bij Audi zijn liefst vijf stuursystemen beschikbaar.

Elektromechanische stuurbekrachtiging: de mate van bekrachtiging is snelheidsafhankelijk. Door het ontbreken van hydraulische componenten is deze stuurinrichting energie-efficiënt. Elektromechanische progressive steering: het meest gebruikte stuursysteem bij Audi. Hoe groter de stuuruitslag, des te directer de stuuroverbrenging. Daarmee geeft deze besturing een sportief gevoel op bijvoorbeeld bochtige wegen. Bij lage snelheden wordt de bekrachtiging extra sterk aangezet. Dit maakt parkeren/manoeuvreren makkelijker. Dynamic steering: hierbij is de overbrengingsverhouding van de stuurinrichting volledig variabel op basis van snelheid, stuuruitslag en de gekozen rijmodus. Bij lage snelheden werkt de dynamic steering heel direct (maximaal twee stuuromwentelingen nodig) en de mate van stuurbekrachtiging is hoog. Bij oplopende snelheid wordt de directheid van de besturing en de mate van bekrachtiging op progressief verminderd. Vierwielbesturing: bij dit systeem bewegen de achterwielen bij lage snelheden tegengesteld aan de stuuruitslag (maximaal 5 graden). Bij snelheden boven 60 km/u bewegen de achterwielen juist mee met de stuuruitslag (max. 2 graden). Dit maakt het rijgedrag stabieler en rustiger bij uitwijkmanoeuvres. Dynamische vierwielbesturing: hierbij komen dynamic steering en vierwielbesturing samen. Dat betekent: een sportief stuurgevoel in combinatie met maximale precisie en stabiliteit.

Stuurweetjes

Het ontwikkelen van een stuurwiel bij Audi kost 4 tot 5 jaar. Vooral omdat er zo veel bij komt kijken. Uiteraard dient een Audi-stuur ook bij te dragen aan het Audi-gevoel. De bedieningselementen dienen een premium-gevoel en -geluid te geven en de afwerking moet perfect zijn. Dat betekent onder meer een perfecte pasvorm van de verschillende onderdelen én minimale naden tussen die onderdelen. Om een stuurwiel te beoordelen, doet Audi een beroep op speciale panels met vrouwen en mannen van verschillende leeftijden, die ook nog eens een verschillende blik op autorijden hebben. Zij beoordelen zowel het design als het gebruiksgemak. De ultieme test van een nieuw stuur volgt bij de inzet in prototypes. Voordat een stuur in een Audi komt, heeft hij er zo al 700.000 uur rijtijd en 35 miljoen kilometer op zitten.