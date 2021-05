Porsche-rijders (her)ontdekken Nederland: de Porsche Tour of Legends

Van hunebed D52 tot Drielandenpunt, van zeebodem tot Big Five en van Neeltje Jans tot Vrouwtje van Stavoren: met de Porsche Tour of Legends kunnen Porsche rijders in hun eigen auto en via de fraaiste wegen al het moois van Nederland opnieuw ontdekken. In het voorjaar begint het bij Porsche-rijders altijd een beetje te kriebelen. Zeker dit jaar is de behoefte om er op uit te gaan sterker dan ooit. Daarom is er nu de Tour of Legends.

De Porsche Tour of Legends bestaat uit twaalf routes, voor elke provincie één. Elke route heeft zijn eigen naam. Zo zijn er The Delta Drive, The Woodlands Ride en The Hunebeds Round. Deze namen geven direct aan wat de Porsche Tour of Legends te bieden heeft. Elke route is uitgezet door de professionals van Porsche. Dat betekent dat tijdens de tour de bestemming en de tussenstops net zo mooi zijn als de weg ernaartoe. Elke route is in één dag te rijden, zelfs als er ruim de tijd wordt genomen voor tussenstops.

Voor elke Porsche: van luchtgekoeld tot elektrisch

Porsche-rijders kunnen hun eigen moment kiezen om de route(s) van hun keuze te rijden. Elke route is uitgezet volgens het beproefde en eenvoudige bol-/pijlsysteem. Daarmee krijgt de passagier in de auto een actieve rol als navigator. In de routebeschrijving vindt de navigator naast de exacte locaties van bezienswaardigheden ook die van alle (snel)laadpunten op het traject. De Porsche Tour of Legends is er niet alleen voor lucht- en watergekoelde Porsche-modellen, maar ook voor de elektrisch aangedreven Taycan.

De Porsche Tour of Legends aanvragen

Elke Porsche-eigenaar kan de routes eenvoudig aanvragen op Tour.Porsche.nl. Na registratie kunnen de 12 digitale routeboekjes gedownload worden en kan het grote genieten beginnen. In deze boekjes is de route volgens het bol-/pijlinstructie systeem opgenomen. De foto’s en de begeleidende teksten maken de ervaring compleet. Deelnemen kan tot woensdag 9 juni 2021.