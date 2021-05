Een ideale reis wagen de Audi A6 Avant 55 TFSI e.

Je kan zowel elektrisch rijden en op benzine, en met een gezamenlijk vermogen van maar liefst 367 pk.

Het laden gaat elektrisch met een 7,2 kW laad station in 2,5 uur en een max rijbereik dan van 51 Km. Als je een 3,7 KW laad station thuis hebt duurt het 4 uurtjes.

Zo kan je dus in stads verkeerd of gecombineerd elektrisch rijden.

Lees hier de rijtest van Autozine.