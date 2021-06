Audi Sport geeft RS high-performance elektrificatie-boost

Sebastian Grams, Managing Director van Audi Sport, zet nieuwe koers uit voor de toekomst

Helft van alle RS-modellen in 2024 geëlektrificeerd, rond 2026 zelfs 80%

Audi Sport GmbH kende in 2020 een uitstekend jaar, waarin de onderneming meer dan 29.300 high-performance-modellen aan klanten afleverde; een nieuw record. Met momenteel meer dan 15 R- en RS-modellen beschikt Audi Sport over het grootste productgamma ooit. De RS e-tron GT vormde voor de sportdivisie van Audi recent het debuut in de wereld van de volledig elektrische auto’s. De komende jaren staan voor Audi Sport volledig in het teken van het elektrificeren van de volledige line-up van RS high-performance-modellen.

“Onze missie is om de grenzen van het mogelijke te verleggen – dat is waar het bij Audi Sport om draait. En ik ben ervan overtuigd dat dit ook in de toekomst het geval zal zijn”, verklaart Sebastian Grams, de nieuwe Managing Director van Audi Sport. “We hebben onlangs de RS e-tron GT gelanceerd – de eerste volledig elektrische RS en ons allereerste volledig elektrische high-performance model – waarmee we laten zien dat elektrisch rijden en high-performance perfect samen gaan.”

De Audi RS e-tron GT is een pionier in een duidelijke en vastomlijnde elektrificatiestrategie en vormt de basis voor de toekomstige levensvatbaarheid van Audi Sport. “We zijn het proces van elektrificatie van onze Audi Sport-modellen begonnen met de verbrandingsmotoren. De RS 6 Avant, de RS 7 Sportback en de RS Q8 combineren krachtige 4,0-liter V8 biturbo TFSI-motoren met 48-volt mild-hybridesystemen en cilinder on demand-technologie. Toekomstige RS-modelgeneraties gaan nog een stap verder, met krachtige plug-in hybride- en volledig elektrische aandrijflijnen”, legt Sebastian Grams uit.

80% RS-modellen over 4 jaar geëlektrificeerd

Audi Sport verwacht al in 2024 meer dan de helft van zijn high-performance modellen in gedeeltelijk of volledig geëlektrificeerde vorm aan te bieden. En richting 2026 zal dit cijfer waarschijnlijk zelfs oplopen tot 80 procent. “Tegen het einde van het decennium willen we in het high-performance segment alleen nog maar geëlektrificeerde modellen aanbieden – met andere woorden, volledig elektrische auto’s en high-performance plug-in hybriden”, besluit Grams.

RS e-tron GT: pionier in een nieuw tijdperk

Met de RS e-tron GT heeft Audi een nieuw tijdperk van volledig elektrische topprestaties ingeluid, dat zowel trouwe klanten van het eerste uur als nieuwe klanten van Audi Sport aanspreekt. Met een totaal vermogen van 475 kW/646 pk en een maximumkoppel van 830 Nm biedt het model een volledig nieuwe kijk op performance. De acceleratie en tussenacceleraties zijn ongelooflijk en doen zelfs de meest sceptische critici versteld staan.

Afgelopen maand maakte de RS e-tron GT zijn opwachting bij de Nederlandse Audi Sport-dealers. Net als Audi Sport GmbH heeft ook Audi Nederland het netwerk van gespecialiseerde Audi Sport-dealers voorbereid op de toekomst. Het aantal vestigingen is uitgebreid van vier naar acht Audi Sport-dealers, waar nieuwe RS-modellen voortaan exclusief te koop zijn.