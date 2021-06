Lego en Lamborghini hebben weer wat bijzonders een eenmalig model wat gelijk is aan de originele Lamborghini Sian FKP 37

Deze is uit 400.000. stukjes gemaakt, en weegt 2200 kg aan Lego. Waar in totaal 15 mensen aan gewerkt hebben.

Of je deze kan kopen weten we niet , hij zal wel in het museum belanden, maar het is wel erg leuk om te zien hoe ze deze gemaakt hebben.

Hieronder het model wat je bij Lego kan bestellen, voor € 327,- hier de link naar de webshop.