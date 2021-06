Nieuw Porsche infotainment weet meer, doet meer en luistert beter

De Porsche 911, Cayenne en Panamera krijgen vanaf deze zomer de zesde generatie van het Porsche Communication Management (PCM). De belangrijkste innovaties zijn onder meer de verdere integratie van de streamingdiensten van Apple Music en Apple Podcasts in het PCM en de mogelijkheid om ook Android Auto te gebruiken. Bovendien kan de Voice Pilot stemassistent nu instructies in natuurlijke taal begrijpen. Het navigatiesysteem rekent sneller en geeft de informatie duidelijker weer. PCM 6.0 zorgt er ook voor dat software-updates mogelijk zijn met behulp van over-the-air-technologie, wat betekent dat ze draadloos zijn uit te voeren. In de toekomst wordt het PCM-systeem ook de digitale basis voor adaptief geluid: muziek die zich dynamisch aanpast aan de rijstijl.

Het nieuwe PCM 6.0 voorziet nu ook de integratie van Android Auto. Naast Apple iPhones is het straks mogelijk om ook smartphones met het Google Android-besturingssysteem te integreren in de infotainmentsystemen van de Porsche-modellen. Dit gebeurt automatisch zodra de mobiele telefoon via een USB-kabel met de auto is verbonden, waarna PCM 6.0 telefoonfuncties en smartphone-apps biedt die de rijveiligheid niet in gevaar brengen.

Porsche componeert de muziek van de toekomst

Dynamisch rijden gaat binnenkort ook samen met bijpassende muziek. De nieuwe Soundtrack My Life app van Porsche Digital wordt gelanceerd met ’s werelds eerste adaptieve geluidsfunctie. De app, die zich momenteel nog in de bètaversie bevindt, stelt niet zomaar een playlist samen, maar creëert realtime een persoonlijke soundtrack. Die bestaat uit speciaal gecomponeerde muziekelementen en is echt adaptief omdat deze met de rijstijl mee verandert. In het geval van een snelle rit over landwegen zal de afgespeelde muziek anders zijn dan wanneer er rustig naar kantoor wordt gecruised. Dit is vergelijkbaar met de achtergrondmuziek van computergames, waarbij de soundtrack verandert naargelang de situatie in de game verandert. De soundtracks zijn ook buiten de auto via de smartphone te beluisteren.

Naadloze integratie Apple Music en Apple Podcasts

Porsche-rijders met een abonnement op Apple Music hebben toegang tot meer dan 75 miljoen nummers zonder advertenties, duizenden afspeellijsten en dagelijkse selecties van ’s werelds beste muziekexperts. Dat gebeurt via een drie jaar gratis in-car internetverbinding van Porsche, inclusief alle artiesten en hosts die uitzenden via de wereldwijde livestream-radiostations Apple Music 1, Apple Music Hits en Apple Music Country. Porsche-rijders hebben ook toegang tot miljoenen gratis shows van Apple Podcasts, om bij elke rit geïnformeerd, vermaakt en geïnspireerd te worden. Klanten kunnen in de Porsche Connect app of online op My Porsche hun Apple ID aan hun auto koppelen om aan de slag te gaan.

“We zijn erin geslaagd om de klassieke radiobeleving te combineren met de moderne streaming-ervaring”, zegt Martin Bayer, Manager Navigatie en Infotainment bij Porsche AG. “Het gaat niet alleen om het luisteren naar audio-inhoud, maar ook om de verdiepte integratie van Apple Music en Apple Podcasts die in het Porsche-infotainmentsysteem is ingebouwd. Met Apple Music kan de bestuurder een nummer dat hij op de radio hoort toevoegen aan zijn Apple Music-bibliotheek. Als hij een bepaalde artiest op de radio leuk vindt, kan worden overgeschakeld naar een aangepast Apple Music-station dat alleen de muziek van die artiest afspeelt.”

Porsches die zijn uitgerust met het nieuwe PCM 6.0 worden ook geleverd met draadloze Apple CarPlay-ondersteuning. Bestuurders kunnen hun iPhone draadloos verbinden en routebeschrijvingen ontvangen die zijn geoptimaliseerd voor het verkeer, evenals bellen plus berichten verzenden en ontvangen. Ook kunnen ze naar muziek en podcasts luisteren door simpelweg op het touchscreen te tikken of Siri-spraakbesturing te gebruiken, terwijl ze zich op de weg blijven concentreren.

Voice Pilot menselijker

Het is nu mogelijk om simpelweg ‘Hé Porsche’ te zeggen en de auto commando’s te laten uitvoeren zonder dat de bestuurder zijn handen van het stuur of zijn ogen van de weg hoeft te halen. De zin ‘Ik moet tanken’ zorgt ervoor dat het navigatiesysteem een ​​route vindt naar het dichtstbijzijnde tankstation. De zin ‘Ik heb het koud’ verhoogt automatisch de binnentemperatuur. Massagestoelen en sfeerverlichting kunnen op een vergelijkbare manier worden bediend. Voice Pilot is permanent online en leert voortdurend nieuwe zinnen. Na verloop van tijd verbetert het systeem zichzelf en biedt het de bestuurder steeds meer ondersteuning.

Meer communicatie tussen mens en machine

Met PCM 6.0 brengt Porsche voor het eerst de digitale functies van de elektrische Taycan naar de modellen met een verbrandingsmotor. De interactieve gebruiksaanwijzing ‘Goed om te weten’ is in het systeem geïntegreerd, en smartphone-agenda-items worden via de Porsche Connect app weergegeven op het PCM 6.0-touchscreen. Als er een actieve Bluetooth-verbinding tussen de auto en de smartphone is, kunnen Porsche-rijders inbellen bij telefonische vergaderingen met behulp van de agendaservice. Software-updates voor het infotainmentsysteem zijn ook beschikbaar via over-the-air-technologie.

Nog krachtiger navigatiesysteem

De nieuwe hardware- en softwarearchitectuur van PCM 6.0 maakt nog snellere berekeningen van het navigatiesysteem mogelijk, waarbij altijd rekening wordt gehouden met realtime verkeersinformatie. Ook de duidelijker vormgegeven kaartweergave is een factor die bijdraagt ​​aan de snelheid waarmee informatie wordt verstrekt. Met behulp van realtime verkeersgegevens worden de wegen – afhankelijk van de verkeerssituatie – in verschillende kleuren weergegeven. Via de routemonitor heb je snel toegang tot alle relevante informatie en geeft het systeem files en tussenstops langs de route duidelijk weer. Het Porsche-navigatiesysteem toont ook verkeersinformatie voor afzonderlijke rijstroken.