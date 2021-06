Audi na dubbel succes Mexico terug in titelstrijd Formule E

Zege Di Grassi en tweede plaats Rast in Puebla

René Rast in de punten dankzij goede strategie in tweede race

Lastig weekeinde Robin Frijns

Audi heeft een succesvol Formule E-weekend in Mexico afgesloten met een 1-2 overwinning in de eerste race en belangrijke punten in de tweede. In Race 1 behaalde Lucas di Grassi, uitkomend voor het team van Audi Sport Abt Schaeffler, zijn eerste overwinning van het seizoen, terwijl teamgenoot René Rast als tweede eindigde. In Race 2 slaagde Rast er dankzij een goede strategie in om belangrijke punten te scoren. Robin Frijns, de Nederlandse coureur van het Audi-klantenteam Envision Virgin Racing, kende in Mexico een lastig weekeinde.

De wedstrijd op zaterdag was voor het fabrieksteam Audi Sport Abt Schaeffler bijzonder geslaagd. De Braziliaan Lucas di Grassi startte als achtste, een plaats daarachter vertrok zijn Duitse teamgenoot René Rast. Met sterke inhaalacties, een perfect energiemanagement en een optimale strategie bij het gebruik van de ‘attack modes’ klommen de rijders op naar respectievelijk de tweede en derde plaats. Nadat Pascal Wehrlein, die als eerste over de finish kwam, na afloop werd gediskwalificeerd, profiteerden Di Grassi en Rast en werden als eerste en tweede geklasseerd. Voor Di Grassi was het zijn 13e overwinning in de Formule E. Met de punten voor de overwinning en de tweede plaats en de extra punten voor de snelste raceronde van René Rast behaalde Audi Sport Abt Schaeffler de grootste score door een team in het lopende seizoen.

Dat het in de Formule E ook snel weer anders kan gaan, bleek op zondag: na een lastige kwalificatie kwam Di Grassi niet verder dan de 13e startplaats, terwijl Rast na een fout op zijn snelle ronde zelfs als laatste moest starten. Rast werkte zich in de race echter goed naar voren en eindigde nog als tiende, waarmee hij alsnog een kampioenschapspunt scoorde. Ook kreeg hij een extra punt voor de snelste raceronde. Di Grassi was in meerdere harde duels verwikkeld en kreeg een ‘drive through penalty’, waardoor hij niet verder kwam dan de 18e plaats.

Geen punten voor Frijns

De Nederlandse coureur Robin Frijns, die voor het Audi-klantenteam Envision Virgin Racing in actie komt, kende een lastig weekeinde. Op zaterdag kwam hij in botsing, waarvoor hij een ‘drive through penalty’ kreeg, en eindigde vervolgens in de achterhoede. Op zondag eindigde hij als elfde, net buiten de punten.

Het volgende Formule E-evenement wordt op 10 en 11 juli verreden in New York, waar Audi drie jaar geleden de teamtitel in de serie behaalde. Voorafgaand aan de races op het stratencircuit van Red Hook in Brooklyn staat René Rast als beste Audi-coureur op de vierde plaats in het kampioenschap. Audi Sport Abt Schaeffler staat ook vierde in het teamklassement.