Nieuwe performance-versie van de Cayenne breekt record op Nürburgring-Nordschleife

De nieuwe performance-versie van de Porsche Cayenne heeft kort voor zijn marktintroductie op indrukwekkende wijze zijn kracht gedemonstreerd. Testrijder Lars Kern rondde de 20,832-kilometer lange Nürburgring-Nordschleife met een nog licht gecamoufleerde productieauto in 7:38,9 minuten. Daarmee heeft de nieuwe powerversie van de Cayenne onder toezicht van een notaris een officieel record gereden op de ranglijst van Nürburgring GmbH in de categorie ‘SUV’s, terreinwagens, bestelwagens en pick-ups’.

“Al tijdens de eerste meters op de Nordschleife met deze Cayenne heb je de neiging om achterom te kijken om te controleren of je echt in een ruime SUV zit. De hoge stuurprecisie en stoïcijnse rust op de achteras geven veel vertrouwen”, zegt Lars Kern. De testrijder heeft de ontwikkeling van de nieuwe auto uitgebreid begeleid. “In de snelle bochten, zoals tussen Hoher Acht en Eiskurve, werken de richtingswisselingen heel snel. Het voertuig schommelt dan niet en heeft totaal geen neiging tot onderstuur. Ook op dit vlak is de Cayenne een absolute rijdersauto die eenvoudig is te besturen”, aldus Kern. “De wielen komen bij Pflanzgarten I en II meestal los van het asfalt. De Cayenne daarentegen passeert deze passages gecontroleerd en in alle rust. De aandrijflijn maakt een ijzersterke indruk. Er wordt in elke situatie kracht geleverd en hij schakelt perfect.”

Topsporter én allrounder

De nieuwe versie van de Cayenne is een topsporter, vindt productmanager Stefan Weckbach. “Tijdens de ontwikkeling hebben we ons gericht op uitzonderlijke prestaties op openbare de weg. Onze recordbrekende Cayenne is gebaseerd op de huidige Cayenne Turbo Coupé, maar is nog consequenter ontworpen voor maximale prestaties en dynamiek. De recordtijd op de Nordschleife onderstreept de dynamische capaciteiten van onze nieuwe performance-SUV. Bovendien is hij zoals elke Cayenne een echte allrounder met een hoog comfortniveau en dagelijks gebruiksgemak.”

Kern reed op 14 juni de snelle ronde over de Nordschleife. De buitentemperatuur bedroeg een zomerse 23 graden Celsius en de temperatuur van het asfalt was 46 graden Celsius. Het kostte Kern exact 7:38.925 minuten om de Nürburgring-Nordschleife te ronden. Om de bestuurder te beschermen, was de recordbrekende Cayenne uitgerust met een racestoel en een veiligheidskooi. Een notaris bevestigde de seriestatus van de nog licht gecamoufleerde SUV, die binnenkort zijn wereldpremière beleeft. De 22-inch Pirelli P Zero Cora Performance-banden die Kern in de recordrun gebruikte, zijn speciaal ontwikkeld voor deze nieuwe Cayenne en worden door Porsche standaard gemonteerd.