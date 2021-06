Understatement op wielen: de nieuwe Porsche 911 GT3 Touring

Een pure topsporter in een discrete outfit: dat is de nieuwe Porsche 911 GT3 Touring. De zevende generatie van de nu 375 kW/510 pk sterke GT-versie is nu te bestellen met het uitrustingspakket dat bij zijn voorganger al zo populair was. Porsche levert deze puristische 911 GT3 standaard met een handgeschakelde zesbak. Voor het eerst is de Touring zonder meerprijs ook leverbaar met de 7-traps PDK-transmissie met dubbele koppeling.

De nieuwe 911 GT3 Touring is een understatement op wielen. Het meest opvallende verschil vanbuiten is de afwezigheid van de vaste GT3 achtervleugel. Een automatisch uitschuivende achterspoiler zorgt voor de nodige downforce bij hoge snelheden. Extra onderscheidend is de omlijsting van hoogglanzend geanodiseerd aluminium rond de zijruiten die het sportieve, discrete uiterlijk van de nieuwkomer onderstreept. De neus is geheel in de exterieurkleur gespoten. Voor de GT3 Touring is een nog uitgebreider leerpakket in de kleur zwart leverbaar dat exclusief voor deze versie is ontworpen. De voorzijde van het dashboard en de bovenkanten van de deurpanelen zijn voorzien van een speciaal reliëf.

De naam ‘Touring package’ gaat terug naar de uitrustingsvariant van de 911 Carrera 2.7 RS uit het modeljaar 1973. Ook toen lag de focus op het puristische 911-design. Porsche pakte het idee weer op in 2017 bij de vorige generatie van de 911 GT3. Sindsdien spreekt deze variant vooral liefhebbers van topsportwagens aan die een uitgesproken zwak hebben voor understatement en klassiek rijplezier.

Discreet samengesteld: de exterieur- en interieurdetails

In de achterklep boven de high-performance motor zit een speciaal ontworpen grille met een ‘GT3 touring’-logo. De omlijsting van de zijruiten en de uitlaatsierstukken van het sportuitlaatsysteem zijn zilverkleurig. Bij het optionele Touring pakket exterieur zwart zijn deze elementen uitgevoerd in zijdeglans zwart. In dat geval zijn de koplampen donker gekleurd.

Ook het interieur van de 911 GT3 met Touring pakket ademt de sfeer van een klassieke sportwagen. De stuurwielrand, versnellingspook, het deksel van het opbergvak in de middenconsole, armsteunen in de deurpanelen en portierhandgrepen zijn bekleed met zwart leer. De middendelen van de stoelen zijn bekleed met zwarte stof; ook de hemel is in zwart uitgevoerd. De hoofdsteunen zijn voorzien van een gestanst Porsche logo. De dorpellijsten en de sierpanelen in het dashboard en op de middenconsole zijn van geborsteld zwart aluminium.

Vrijwel alle opties voor de 911 GT3 zijn ook verkrijgbaar op de 911 GT3 Touring. Voorbeelden zijn alle exterieur- en velgkleuren, de led-koplampen met het Porsche Dynamic Light System of Porsche Dynamic Light System Plus, diverse rijhulpsystemen, keramische PCCB-remmen, het liftsysteem op de vooras, alle stoelvarianten en de audiosystemen.

Net zo exclusief als de Touring zelf is een nieuwe chronograaf die Porsche Design speciaal voor kopers heeft ontworpen. De chronograaf wordt geproduceerd door de eigen Zwitserse horlogefabriek van Porsche en is exclusief bestemd voor eigenaren van deze sportwagen.

Knowhow uit de autosport: de Porsche 911 GT3

In de zevende generatie van de high-performance sportwagen heeft Porsche racetechnologie meer dan ooit overgebracht naar een productiemodel. De 375 kW/510 pk sterke 4,0-liter zescilinder boxermotor is gebaseerd op die van de 911 GT3 R, die zich tijdens enduranceraces keer op keer heeft bewezen.

Ondanks de verbrede carrosserie, grotere wielen en afwijkende uitrusting is het gewicht van de nieuwe GT3 vergelijkbaar met dat van zijn voorganger. Voorzien van de handgeschakelde versnellingsbak weegt de sportwagen 1.418 kg, met PDK 1.435 kg. De voorklep is gemaakt van met koolstofvezel versterkte kunststof (CFRP), de ramen zijn van lichtgewicht glas en de velgen van gesmeed lichtmetaal. Het totaal aan maatregelen brengt het gewicht verder omlaag. Ook de lichtgewicht sportuitlaat zorgt voor een significante gewichtsreductie.

De racegenen van de nieuwe GT3 Touring zijn in veel details terug te zien. In de cockpit bevindt zich nu voor het eerst een zogenaamd track screen. Met een enkele draai aan de makkelijk bereikbare rijmodusschakelaar op het stuur worden de digitale displays links en rechts van de toerenteller uitgeschakeld. De informatie beperkt zich vervolgens tot de bandenspanning, oliedruk, olietemperatuur, het brandstofpeil en de watertemperatuur.

De Porsche 911 GT3 Touring is per direct te bestellen voor een consumentenadviesprijs van € 238.800 (zowel voor de versie met handbak als met PDK). De auto staat naar verwachting eind september bij de Nederlandse Porsche Centra.