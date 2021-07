Audi Q4 45 e-tron quattro: grip op de zaak

Elke as een eigen elektromotor: power, grip, stabiliteit én efficiency

Systeemvermogen 195 kW/265 pk, 77 kWh accu geschikt voor 125 kW snelladen

Elektrisch quattro rijden in alle luxe: keuze uit vier Launch editions

Audi breidt de line-up van de Q4 uit met een tweede vierwielaangedreven versie: de Q4 45 e-tron quattro. In dit model heeft elke as een eigen elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 195 kW/265 pk. Het 77 kWh-accupakket zorgt voor uithoudingsvermogen en dankzij de 125 kW-snellaadmogelijkheid is elke reis snel weer voort te zetten. De Q4 45 e-tron quattro is nu te bestellen in vier verschillende Launch editions, en de prijslijst start bij € 58.065*.

In de Q4 45 e-tron quattro SUV komen de voordelen van electric quattro overtuigend naar voren. Om te beginnen maakt het systeemvermogen van 195 kW/265 een accelaratie van 0-100 km/u in maar 6,9 seconden mogelijk. De topsnelheid is uit efficiencyoverwegingen begrensd op 180 km/u. Het vierwielaandrijvingsysteem zelf is ook een belangrijke efficiencyfactor. Zo worden onder normale omstandigheden alleen de achterwielen aangedreven. Als de assistentiesystemen van de auto merken dat er extra grip nodig is, komt automatisch de elektromotor op de vooras in actie. Dit gebeurt extreem snel; de bestuurder profiteert direct van extra tractie en stabiliteit.

Krachtig accupakket, geschikt voor snelladen

De Audi Q45 e-tron quattro heeft een accupakket met een capaciteit van 77 kWh. Daarmee bedraagt de maximale actieradius volgens WLTP-norm 482 km**. Het accupakket is geschikt voor opladen met 125 kW (gelijkstroom). Daarmee is het onder optimale omstandigheden bijvoorbeeld mogelijk om in 10 minuten de actuele actieradius met 130 kilometer te verlengen. Het accupakket is ook te laden bij 11 kW wisselstroomlaadpunten zoals wallboxen voor thuis of openbare laadpunten. Uiteraard biedt Audi vele slimme laadoplossingen aan. Overigens maakt de Q4 45 e-tron quattro met zijn innovatieve energieterugwinsysteem zelfs tijdens het rijden werk van het optimaliseren van de actieradius.

Elektrisch quattro rijden nu vanaf € 58.065*

Met de komst van de Q4 45 e-tron quattro is de combinatie van elektrisch rijden en quattro vierwielaandrijving bereikbaarder dan ooit. De Q4 45 e-tron quattro Launch edition is er namelijk vanaf € 58.065*. Deze uitvoering biedt veel luxe en hightech met onder meer 19 inch lichtmetalen velgen, LED koplampen, de elektrisch bediende achterklep en diverse assistentiesystemen. De Q4 45 e-tron quattro Launch edition Advanced voegt daar onder meer sportstoelen, de Audi Virtual cockpit en MMI navigatie plus aan toe. Bij de Launch edition Advanced Plus zijn ook een panoramadak, de parkeerhulp plus, een achteruitrijcamera en adaptieve cruise control inbegrepen. De Launch edition S Competition staat voor de sportiefste manier om de nieuwe Q4 45 e-tron quattro te beleven. Deze uitvoering heeft standaard een sportonderstel en andere sportieve S line-accenten, maar dan wel in combinatie met alle luxe.

Net als de andere Q4 e-tron modellen worden de nieuwe quattro-versies standaard geleverd inclusief 2 jaar fabrieksgarantie, 8 jaar garantie op de accu (max. 160.000 km) en tot 7 jaar onderhoud en APK.

De nieuwe Q4 45 e-tron SUV-modellen zijn per direct te configureren op Audi.nl en te bestellen bij de Nederlandse Audi-dealers. De levering start dit najaar.