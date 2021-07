Audi’s merkslogan ‘Voorsprong door Techniek’ wordt 50

Een credo dat de lading dekt: vele innovaties op naam van Audi

Focus op digitalisering en elektrificatie voor een duurzame toekomst

Audi’s merkslogan ‘Voorsprong door Techniek’ viert zijn vijftigste verjaardag. Via talloze innovaties heeft Audi de afgelopen vijftig jaar een meer dan passende invulling gegeven aan deze merkfilosofie. Tegelijkertijd is hij actueler dan ooit. Voorsprong door Techniek staat nu vooral voor de toekomstgerichte benadering van Audi.

'Vorsprung durch Technik' werd in 1970 bedacht door Hans Bauer van de reclameafdeling van het toenmalige Audi NSU Auto Union AG. In 1971 werd de slogan voor het eerst gebruikt in een advertentie en maakte vervolgens zijn opwachting in brochures van modellen als de Audi 50, 80 en 100. In de jaren erop kwamen er varianten als 'Audi. A nice bit of technology' en 'Audi. Relaxed Driving with perfect technology', maar Audi verkoos al snel weer het pakkende origineel. Na de introductie van de Audi quattro in 1980 werd 'Voorsprong door Techniek' zelfs weer vaker gebruikt. De gevleugelde woorden werden opgenomen in de destijds grootste lichtreclame van Europa (langs de snelweg A9 bij Ingolstadt) én werden een belangrijk onderdeel van de merkidentiteit van Audi. Tegenwoordig staat 'Voorsprong door Techniek' synoniem voor het merk Audi en alle producten en diensten die daaraan verbonden zijn.

Mijlpalen

Audi heeft ‘Voorsprong door Techniek’ altijd waargemaakt. Een voorbeeld is quattro vierwielaandrijving. De grote sportieve successen die Audi hiermee behaalde, heeft het merk doorvertaald naar zijn serieproductiemodellen. Ook de introductie van de Space Frame Technologie voor de A8 (1994) is een belangrijke mijlpaal. Die heeft bijgedragen aan Audi’s doorbraak in het topsegment. Op het circuit heeft ‘Voorsprong door Techniek’ eveneens een belangrijke rol gespeeld. In langeafstandsraces als die van Le Mans introduceerde Audi bijvoorbeeld nieuwe technologieën als FSI, Turbo-FSI, laser light en daarnaast Audi ultra- en hybridetechnologie. Natuurlijk werden de Audi-klanten niet vergeten. Zo is de aluminium Audi A2 1.2 TDI tot op de dag van vandaag ’s werelds enige vierdeurs drieliter-auto.

Nieuw tijdperk

Dat ‘Voorsprong door Techniek’ relevanter dan ooit is, bewees Audi in 2018 met de introductie van zijn eerste volledig elektrisch aangedreven model, de e-tron. Inmiddels is het elektrische gamma uitgebreid met onder meer de Q4 e-tron en de e-tron GT. Deze modellen stralen allemaal ‘Future is an Attitude’ uit en laten daarmee zien hoe spannend het elektrische tijdperk kan zijn.

Van slogan tot mindset

Maximale duurzaamheid is een belangrijke doelstelling van Audi. Onder het motto ‘Mission Zero’ streeft Audi ernaar om per 2050 volledig CO 2 -neutraal te zijn. In lijn daarmee presenteert het merk vanaf 2026 bijvoorbeeld geen nieuwe modellen meer met verbrandingsmotor. Om bij te dragen aan een leefbare toekomst, ligt de focus van ‘Voorsprong door Techniek’ nu vooral op digitalisering en elektrificatie. Daarbij denkt Audi ook verder dan de auto zelf. Zo onderzoekt het merk nieuwe mobiliteitsoplossingen en bijvoorbeeld nieuwe laadmogelijkheden voor elektrische auto’s.

‘Voorsprong door Techniek’ startte als een slogan, maar heeft zich bij Audi ontwikkeld tot een mindset, waar klanten ook in de toekomst volop van kunnen profiteren.