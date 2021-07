Porsche Destination Charging: laden op de mooiste locaties

Met Destination Charging maakt Porsche het opladen van elektrisch aangedreven modellen en plug-in hybrides op bijzondere locaties mogelijk. Bij exclusieve restaurants, toonaangevende musea en golfclubs door het hele land komen oplaadpunten in exclusief design van Porsche, waar Porsche rijders gratis de accu van hun auto kunnen laden. En dat is des te aantrekkelijker omdat deze plekken toch al uitnodigen om wat langer te blijven. Ook komen er nieuwe snellaadmogelijkheden. Zo is onlangs in Leusden de eerste Porsche Turbo Charger in gebruik genomen.

Er komen Porsche Destination Charging laadpunten op locaties die Porsche rijders aanspreken, maar waar laadfaciliteiten niet vanzelfsprekend zijn. De eerste twee Porsche Destination Charging laadpunten van Nederland zijn in gebruik genomen bij restaurant Het Koetshuis in Bennekom op de Veluwe. Deze laadpunten zijn geïntegreerd in een herkenbare, exclusief door Porsche ontworpen zuil. Het maximale laadvermogen van een Destination Charging laadpunt bedraagt 11 kW. Daarmee is het accupakket van een Taycan in 8 uur volledig te laden. Het toetje van een lunch of een diner bij Het Koetshuis is daarmee altijd een flinke uitbreiding van de actieradius. Aan deze combinatie van het nuttige en het aangename zijn voor Porsche rijders geen kosten verbonden.

Van restaurant tot museum

Het tweede toprestaurant waar op termijn een Porsche Destination Charging laadpunt komt, is Landgoed de Salentein in Nijkerk. Daarnaast staan er laadpunten gepland bij Museum Voorlinden in Wassenaar en in het hart van Het Nationale Park De Hoge Veluwe nabij het Park Paviljoen en het Kröller-Müller Museum. Alle (toekomstige) Porsche Destination Charging laadpunten zijn eenvoudig te vinden: ze worden opgenomen in de navigatiesystemen, apps en website van Porsche.

De eerste Porsche Turbo Charger van Nederland

Snelladen krijgt een nieuwe dimensie met de Porsche Turbo Charger laadpunten, die op termijn bij alle Nederlandse Porsche Centra komen. De eerste uit deze reeks is onlangs in gebruik genomen bij Porsche Centrum Leusden, kort daarna gevolgd door Porsche Centrum Gelderland. Dankzij de output van maximaal 800V/320 kW is het accupakket van een Taycan of Taycan Cross Turismo hier onder ideale omstandigheden in circa 22,5 minuten van 5 naar 80% op te laden. Vijf minuten laden volstaat al om de actieradius met zo’n 100 km te verlengen. De Porsche Turbo Charger laadpunten maken gebruik van een slimme energiebuffer (goed voor drie volledige Taycan laadcycli), zodat er altijd voldoende laadcapaciteit beschikbaar is. Het opladen van de accu bij een Porsche Turbo Charger kost € 0,36/kWh en € 0,37/minuut in combinatie met de Porsche Charging Service die voor de Taycan beschikbaar is.