Elektriciteit voor zakelijk en privégebruik

Sinds het moment dat de mens elektriciteit kan opwekken en toepassen zijn fabrikanten bezig met de ontwikkeling van elektrische apparaten. Als we dertig jaar geleden hadden voorspeld dat vandaag de dag een groot deel van de auto’s 100% elektrisch zouden rijden, waren we voor gek verklaard. Eigenlijk is de opmars van elektrische auto’s zo snel gegaan dat we nu een inhaalslag moeten maken qua beschikbare ev charging stations. Gelukkig is het tegenwoordig geen probleem om een of meerdere laadpalen voor je huis of parkeerplaats van een bedrijf te laten plaatsen. Ook als het gaat om zakelijk gebruik van hoog- en middenspanningsnet in het vrije domein hebben we als mensheid enorme stappen gemaakt. Smart grid solutions waarin hoogstaande kennis en geavanceerde producten voor de verdeling van elektriciteit gebundeld zijn breed toe te passen in het elektriciteitsnet. In dit artikel leggen we uit hoe je elektriciteit efficiënt toepast in een zakelijke en privéomgeving.

Elektrisch rijden

Je komt ze op steeds meer plekken tegen, laadpalen. Op parkeerplaatsen van bedrijven, in woonwijken, langs de snelweg en bij winkelcentra. Toch zijn het er nog steeds niet genoeg voor alle automobilisten met elektrische auto’s. Zeker als je afhankelijk bent van je auto wil je het liefst een laadpaal voor je deur en voor het bedrijf waar je werkt. Maar kun je zomaar een laadpaal aanschaffen en die overal neer laten zetten? In feite wel. Als het om privégebruik gaat moet de paal wel echt op jou privéterrein staan. Dus alleen als je een eigen oprit of erf hebt zit je goed.

Paal of wand?

Over het algemeen kun je kiezen uit twee verschillende systemen. De welbekende paal of een wandmodel. Ze doen allebei hetzelfde, maar als je naast het pand parkeert is een wandmodel vaak praktischer. Zet jij je auto op een open parkeerplaats? Dan is een laadpaal de oplossing.

Slim laden

Het is aan te raden om een zogenaamde slim laadpunt te nemen omdat je daarmee precies ziet hoeveel stroom je auto nodig heeft. Op deze manier zie je elke maand wat je zelf aan stroom verbruikt en wat je auto verbruikt. Als je zonnepanelen op het dak van je huis of bedrijf hebt is het mogelijk dat het laadpunt die elektriciteit gebruikt om je auto op te laden.

Zonnepanelen

Op steeds meer daken van woonhuizen en bedrijfspanden prijken zonnepanelen. Dit brengt niet alleen de uitstoot van CO2 naar beneden, maar ook de energierekening. De energie die deze zonnepanelen leveren moet efficiënt opgevangen en opgeslagen worden zodat het tegen aantrekkelijke tarieven teruggeleverd kan worden. Als je werk wil maken van zonnestroom is het verstandig om een partij te kiezen die de installatie, het beheer en het onderhoud kan verzorgen.