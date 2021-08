Audi Q4 e-tron voortaan als Edition, Advanced edition en S edition

Nieuwe, reguliere uitvoeringen vervangen de Launch editions

Q4 e-tron en Q4 Sportback e-tron bieden ruimte voor persoonlijke smaak

Keuze uit vier elektrische aandrijflijnen

Audi presenteert de nieuwe, reguliere Edition-uitvoeringen van de elektrische Audi Q4 e-tron en Q4 Sportback e-tron. Daarmee komt er een einde aan de beschikbaarheid van de Launch edition introductieversies. De volledig elektrisch aangedreven Q4 e-tron-modellen zijn er voortaan als Edition, luxe Advanced edition en sportieve S edition.

Nederland heeft de volledig elektrische Audi Q4 e-tron-modellen enthousiast onthaald. De succesfactoren zijn elektrische prestaties, ruimte, comfort, veelzijdigheid, hoogkwalitatieve interieurafwerking én de typische Audi e-tron-uitstraling. Drie nieuwe Edition-uitvoeringen voor de Q4 e-tron en Q4 Sportback e-tron trekken die lijn door, inclusief een zeer complete uitrusting. Zo heeft elke Audi Q4 e-tron standaard LED-koplampen en -achterlichten, automatische airconditioning, voorverwarming/-ventilatie van het interieur, een elektrisch bediende achterklep, digitale radio-ontvangst (DAB+) en cruise control met snelheidsbegrenzer.

Drie Editions

De Audi Q4 e-tron en Q4 Sportback e-tron zijn er vanaf nu in drie nieuwe, voor Audi bekende uitvoeringen. Naast de genoemde features krijgt de Edition ook 19 inch lichtmetalen velgen, Audi smartphone interface, Audi sound system en Parkeerhulp achter. De Advanced edition gaat een stapje verder door de toevoeging van onder meer Matrix LED koplampen, doorlopende achterlichten die over de gehele breedte verlicht zijn plus dynamische richtingaanwijzers, Audi virtual cockpit, MMI navigatie plus en sportstoelen. In de S edition komt de sportiviteit van S line (met onder meer een sportonderstel) samen met veel luxe én een uitgebreid aanbod van rij-assistentiesystemen voor een maximaal comfort en een hoog veiligheidsniveau.

Aandrijflijn op maat

Binnen de Q4 e-tron-serie is er keuze uit verschillende motorvermogens (van 125 kW/170 pk tot 220 kW/299 pk), accupakketten (52 kWh en 77 kWh) en aandrijfvormen (achterwielaandrijving of quattro vierwielaandrijving). Daardoor is er voor iedere inzet een ideale Q4 e-tron beschikbaar. Daar komt bij dat elke Audi Q4 e-tron geschikt is voor snelladen. Ongeacht de gekozen capaciteit is het accupakket van een Q4 e-tron in circa 38 min van 5-80% op te laden. Thuisladen kan natuurlijk ook.

Nu te bestellen