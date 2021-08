Audi versnelt zijn transformatie met ‘Vorsprung 2030’

Nieuwe strategie met focus op winstgevende groei en differentiatie

Audi streeft naar 50% hogere verkoop in 2030

Alle nieuwe Audi’s vanaf 2026 volledig elektrisch, productie van verbrandingsmotoren stopt in 2033

Audi stelt duidelijke doelen voor de toekomst. Zo streeft het merk met de vier ringen ernaar om in 2030 50% meer auto’s te verkopen dan nu én om klanten van elektrisch aangedreven modellen een unieke reisbeleving te bieden met een eigen ecosysteem. Tevens stelt Audi zich ten doel om toonaangevend te zijn op het gebied van technologie. Dit alles staat vastomlijnd in de nieuwe strategie ‘Vorsprung 2030’. Eerder maakte Audi al bekend dat het vanaf 2026 alleen nog elektrisch aangedreven modellen introduceert en dat de productie van verbrandingsmotoren tussen nu en 2033 geleidelijk wordt afgebouwd.

Met de nieuwe ‘Vorsprung 2030’-strategie zet Audi een datum voor de volledige overgang naar elektrische mobiliteit. Daarbij gebruikt Audi de merkslogan ‘Voorsprong door Techniek’ om schone technologieën te ontwikkelen en zo bij te dragen aan een duurzame toekomst. Tegelijkertijd zet het Duitse merk zich in om de vrijheid en individuele mobiliteit van klanten te waarborgen.

‘Voorsprong door Techniek’ geeft richting aan toekomst Audi

‘Voorsprong door Techniek’ is al vijftig jaar de bepalende factor in Audi’s DNA. Zeker nu de wereld sneller dan ooit verandert, blijft dat zo. Om tot de nieuwe, toekomstgerichte bedrijfsstrategie te komen, hebben zo’n 500 medewerkers van Audi meer dan 600 wereldwijde mobiliteitstrends onderzocht die tot 2030 relevant zouden kunnen worden voor de onderneming. Zo worden de verkoop en winst steeds meer afhankelijk van elektrisch aangedreven modellen. In een later stadium biedt autonoom rijden extra groeipotentieel op het gebied van software en diensten.

Nieuw ecosysteem voor klanten

Naast het uitfaseren van de verbrandingsmotor zet Audi in op het onderscheidende vermogen van zijn elektrisch aangedreven modellen. Kwaliteit, design én toegevoegde waarde voor klanten zijn daarbij de kernpunten. Hierbij speelt een nieuw ecosysteem voor elektrisch en autonoom rijden een belangrijke rol.

De toekomstplannen laten ook zien dat duurzaamheid en individuele mobiliteit samen kunnen gaan. Daarmee sluit ‘Vorsprung 2030’ naadloos aan bij de ‘NEW AUTO’-strategie van de Volkswagen Groep.

Pure innovatie

Voorsprong door Techniek heeft al vele innovaties voortgebracht: van quattro via het Audi Space Frame tot matrix LED-verlichting en vele patenten op het gebied van e-mobility. Met noviteiten op het gebied van elektrisch en autonoom rijden wil Audi deze traditie voortzetten. ‘Voorsprong’ staat dan niet meer alleen voor toptechnologie en vooruitstrevend design, maar vooral voor een uitzonderlijke (digitale) beleving, waarbij ook de infrastructuur is betrokken. In de toekomst kunnen Audi-klanten hun auto bijvoorbeeld online upgraden met nieuwe functies en ook software-updates zijn online uit te voeren. Op deze manier kunnen klanten het unieke Audi-gevoel altijd optimaal beleven. Om dit te verwezenlijken, is er een cruciale rol weggelegd voor CARIAD. Dit flexibele softwareplatform met een gestandaardiseerd besturingssysteem en cloud-verbinding is per 2025 beschikbaar voor alle merken van de Volkswagen Groep. Het maakt auto’s bijvoorbeeld geschikt voor autonoom rijden.

Uitbreiding in China

In de plannen van Audi speelt China als voorheen een belangrijke rol. De onderneming verwacht dat de markt voor premiummodellen hier groeit tot 4,5 miljoen exemplaren in 2030 (3,1 miljoen in 2021). Tevens denkt Audi dat het aandeel elektrisch aangedreven modellen groeit van 10% nu tot 40% aan het einde van dit decennium. Daarom breidt het merk de activiteiten in China verder uit. Audi produceert al dertig jaar auto’s in China en in het kader van ‘In China, voor China’ gaat het merk op de grootste individuele automarkt ter wereld nog meer modellen lokaal produceren. Samen met partner FAW breidt de onderneming het aanbod van lokaal geproduceerde modellen nog dit jaar uit tot twaalf. Audi werkt in China daarnaast samen met SAIC. De eerste modellen die uit deze samenwerking voortkomen, worden in 2022 op de markt verwacht.

Tot nu toe heeft Audi zeven miljoen auto’s in China verkocht. Alleen al in 2020 waren het er 727.385, en in de eerste helft van 2021 verkocht het Duitse premiummerk er 418.749 auto’s.