Slotfase Porsche Mobil 1 Supercup start met jubileumrace in de Ardennen

Vier races in twee weken: na de zomerpauze staat nu de spectaculaire slotfase in de Porsche Mobil 1 Supercup 2021 voor de deur. Om te beginnen wordt er komend weekeinde geracet op het beroemde Circuit de Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen, het favoriete circuit van vele coureurs. Ook voor de vele Nederlandse coureurs in de snelste merkencup ter wereld is het vertrouwd terrein. Bovendien wordt de Supercup-race in België een bijzondere, want het is de 300e wedstrijd in de historie van de klasse.

Nadat er al eerder op nationaal niveau in Porsche Cups werd geracet, beleefde de Supercup als internationale competitie op 25 april 1993 zijn première in het voorprogramma van de Formule 1-Grand Prix van San Marino op het circuit van Imola. In het eerste jaar werden er ook nog twee races in het voorprogramma van de DTM verreden, maar sinds 1994 rijdt de Supercup uitsluitend tijdens Formule 1-evenementen. Daarbij kunnen ook Nederlandse coureurs bogen op tal van successen. Op 28 juli 1996 werd Patrick Huisman op Hockenheim de eerste Nederlandse racewinnaar in de Porsche Supercup. In totaal schreef hij 24 wedstrijden op zijn naam, waarmee hij tot op de dag van vandaag recordhouder is. Ook zijn aantal van vier kampioenstitels, tussen 1997 en 2000, is nog steeds ongeëvenaard. Jeroen Bleekemolen werd tweemaal kampioen, in 2008 en 2009. Vorig jaar behaalde Larry ten Voorde als derde Nederlander de titel.

Ten Voorde, uitkomend voor het Nederlandse Team GP Elite, komt ook als leider in de kampioenschapsstand naar Spa-Francorchamps, waar dit weekeinde de tweede seizoenshelft wordt ingeluid. Van de vier tot nu toe verreden races won hij er drie, maar in de Belgische Ardennen won hij in de Supercup nog niet eerder. “Daar moesten we dit weekeinde maar eens verandering in brengen”, lacht de Twentse coureur, strijdlustig als altijd. Hij is dit weekeinde een van de in totaal zeven Nederlandse rijders die op het zeven kilometer lange circuit met zijn vele hoogteverschillen en beroemde passages als ‘La Source’, ‘Eau Rouge’, ‘Raidillon’ en ‘Blanchimont’ aan de start verschijnen.

Zeven Nederlandse rijders aan de start

Naast Ten Voorde rijden ook Lucas Groeneveld, Daan en Jesse van Kuijk en Max van Splunteren zoals al het hele seizoen in de Porsche Mobil 1 Supercup voor Team GP Elite. De pas 16-jarige Morris Schuring, die begin deze maand een zeer sterk debuut in de Supercup beleefde door op de Hungaroring als achtste te eindigen, komt ook dit weekeinde weer in actie, ook met Team GP Elite. Daarnaast rijdt Loek Hartog, vorig jaar kampioen in de Porsche Carrera Cup Benelux en dit seizoen evenals Schuring met name actief in de Duitse Porsche Carrera Cup, dit weekeinde voor het team Parker Revs Motorsport in de Supercup. Het op papier Britse team, waar de Nederlander Patrick de Groot de technische leiding in handen heeft, werkt vanuit de thuisbasis in het Zuid-Limburgse Nuth, waarmee het raceweekeinde op Spa-Francorchamps een thuiswedstrijd is.

Lucas Groeneveld: “Geweldig circuit”

GP Elite-coureur Lucas Groeneveld, bezig aan zijn tweede seizoen in de Porsche Mobil 1 Supercup, kijkt uit naar het komende raceweekeinde. “Spa-Francorchamps is een geweldig circuit”, zegt hij met hoorbaar enthousiasme. “We hebben er eerder dit jaar al geracet met de Duitse Porsche Carrera Cup, dus we hebben al de nodige ervaring.” Groeneveld, wonend in het Belgische Hoogstraten, rondde vorig jaar zijn middelbare schoolopleiding af en richt zich dit jaar volledig op de autosport. “De combinatie van Supercup en Duitse Carrera Cup, met tussendoor ook nog regelmatig testen, is wel een vol programma”, zegt hij.

Op de langere termijn ziet Groeneveld zijn toekomst in de lange-afstandsracerij: “Le Mans rijden is echt een droom van me, natuurlijk met Porsche, maar voorlopig wil ik eerst nog een aantal jaren door in de Porsche-merkencups.” Over de nieuwe Cup-versie van de Porsche 911 GT3, waarmee dit jaar voor het eerst gereden wordt, zegt hij: “Het is nog een beetje meer een echte raceauto dan het voorgaande model, waarmee je iets meer kon gooien en smijten. Met deze auto moet je strakker, zuiverder rijden om er het optimale uit te halen. Dat vergt de nodige aanpassing, want het gooien en smijten ligt mij wel, maar om verder te komen is dit natuurlijk wel de stijl die ik moet aanleren. Ik kijk ernaar uit om na een paar weken pauze dit weekeinde weer in de auto te zitten. De weersverwachting is nogal wisselvallig, zoals zovaak in Spa, dus dat kan nog interessant worden!”

Vrijdag aan het eind van de middag begint het programma met de vrije training van 17.25 tot 18.10 uur. Op zaterdag worden tijdens de kwalificatie van 13.50 tot 14.20 uur de startplaatsen voor de race bepaald. De wedstrijd gaat over elf ronden en start op zondag om 12.05 uur. De race is live te zien via Eurosport en Ziggo Sport, in het laatste geval al met voorbeschouwing vanaf 11.45 uur. Ook het streamingplatform f1tv.formula1.com zendt de race live uit. Nadere informatie over de Porsche Mobil 1 Supercup is ook te vinden via Twitter (@PorscheSupercup en @PorscheRaces), Instagram en Facebook.