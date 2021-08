Waar let je op bij de aankoop van een Audi?

Audi kent een goede naam. Daarom zijn er veel mensen die er één (willen) rijden. Maar waar let je op bij de aankoop van een exclusieve Audi? In deze blog vertellen we je het en rij je snel in je droomauto!

Tips bij de koop van een exclusieve Audi

Koop je auto bij een officiële dealer. Dat geeft de garantie dat je een goede wagen koopt. Bij een particuliere verkoper heb je deze zekerheid niet.

Laat je wagen ook goed onderhouden bij een reguliere dealer die verstand heeft van dit merk. Doe dit regelmatig, om problemen te voorkomen.

Een Audi is een wat duurder merk. Zorg daarom dat deze goed verzekerd is.

Kijk goed naar het model Audi dat je wil kopen. Wil je een gezinsauto of liever een luxe cabrio of een stoere SUV?

Ga je voor een nieuwe auto of juist voor een occasion? Een occasion kan voordelig lijken, maar toch duur zijn om te rijden. Soms is het beter om dan een duurdere auto te kopen, die minder verbruikt. Onder de streep kost je het dan minder.

Op Internet zijn handige tools te vinden waarmee je aan de hand van het model en kenteken de kosten kan berekenen voor je auto. Zo weet je precies wat de auto je gaat kosten in de maand.

Wil je een elektrische auto, een diesel of eentje die op benzine rijdt? Een elektrische auto is beter voor het milieu dan een diesel- of een benzine auto. Aan elk type auto zitten voor- en nadelen. Op Internet kun je wel vinden welke dat precies zijn.

Let goed op het motorvermogen (pk). Wil je een snelle auto, dan is meer pk aan te raden dan wanneer je wat minder snel hoeft.

En natuurlijk: maak een proefrit. Zo kun je ervaren hoe de auto rijdt.

Heb je een auto op het oog, ga dan onderhandelen. Wellicht kun je er een mooie deal uit slaan.

Ben je het eens geworden? Leg dan de overeenkomst schriftelijk vast. Zo heb je altijd een bewijs van de gemaakte afspraken.

Tot slot

Gefeliciteerd, je hebt je droomauto gevonden! Hopelijk was dat een koud kunstje met de bovenstaande tips. Als bonustip willen we graag nog meegeven dat je je ook kunt laten adviseren op fora, websites of andere plekken waar autoliefhebbers zijn. Deze zijn er genoeg, maak hier dus gebruik van!

Veel veilige kilometers gewenst in je exclusieve Audi! 😉