Waar moet je op letten bij het kopen van een tweedehands Audi?

Denk je na over het kopen van een tweedehands Audi? Een goede voorbereiding is dan onmisbaar. We zetten in dit artikel 4 handige tips op een rijtje: van de controle vooraf tot succesvol de koop afronden.

Tip #1: de controle vooraf

Je hebt de Audi van jouw dromen gevonden! Het liefst zou je direct de deal sluiten en wegrijden. Maar, het is slim om nog goed de tijd te nemen om te controleren of de auto een échte goede koop is. Begin bij het controleren van de basisgegevens.

Op de website van het RDW kan je een gratis kentekencheck doen. Hiervoor heb je alleen het kenteken van het voertuig nodig. Dit geeft je onder andere handige informatie zoals de status van het voertuig (gestolen, geëxporteerd, verzekerd), of de tellerstanden logisch zijn, de vervaldatum van de APK en het aantal eigenaren. Naast deze controle informatie, kan je hier ook terecht voor technische informatie over de motor, milieuprestaties en andere eigenschappen van de wagen.

Tip #2: controleer alles van A tot Z

De volgende stap is de afspraak samen met de verkoper. Vraag de verkoper om identificatie, het kentekenbewijs van de auto en het onderhoudsboekje. Dan is het tijd om de Audi van A tot Z te controleren: van roest tot krassen en van de bekleding tot de werking van alle knoppen binnen. Neem je tijd en laat je niet opjagen om de controle snel uit te voeren.

Heb je (te) weinig verstand van auto’s? Je kan bij verschillende garages kiezen voor een

aankoopkeuring. Hierbij wordt een auto gecontroleerd op tientallen punten en weet je exact wat de staat is.

Tip #3: de proefrit

Dan is het tijd voor de proefrit. Maak een proefrit over verschillende soorten wegen (dus niet alleen een klein stukje op de parkeerplaats) zoals in de stad, op een buitenweg en op de snelweg. Let erop dat de motor zonder problemen loopt en of je vreemde geluiden hoort tijdens het rijden. Probeer ook direct alle functies uit zoals ruitenwissers, airconditioning en verlichting. En natuurlijk moet de auto je ook een fijn gevoel geven tijdens het rijden!

Het is daarnaast altijd slim om iemand anders mee te nemen, wanneer je gaat kijken naar een tweedehands Audi. Zo kan iemand objectief met je meekijken en adviseren.

Tip #4: succesvol de koop afronden

We geven je graag nog een laatste tip mee voor de aankoop van een tweedehands Audi: maak duidelijke afspraken met de verkoper. Een auto is een flinke investering, je wil bij deze aankoop niet voor verrassingen komen te staan. Zeker wanneer je een tweedehands auto koopt van een particulier is dit extra belangrijk. Je kan deze afspraken eventueel vastleggen in een koopovereenkomst. Standaard koopovereenkomsten kan je eenvoudig online vinden.

Vergeet ook het auto overschrijven niet. Dit doe je samen met de verkoper bij een Kentekenloket locatie. Belangrijk, want pas vanaf dat moment is de auto écht van jou.

We wensen je veel plezier in jouw nieuwe auto!