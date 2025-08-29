Nieuwe Audi Q3 Sportback: het beste van twee werelden vanaf € 54.990*



Comfort van een SUV met de vloeiende lijnen van een coupé

Drie rijk uitgeruste uitvoeringen vanaf € 54.990*

Nieuwe plug-in hybride aandrijflijn met maximaal 118 km** (WLTP) elektrisch rijbereik

Met de nieuwe Q3 Sportback zet Audi wederom de standaard. De tweede generatie belichaamt de unieke mix van robuust SUV-comfort en de verfijnde sportiviteit van een coupé. Met een geavanceerde plug-in hybride aandrijflijn, een hightech, digitaal georiënteerd interieur en geavanceerde rijhulpsystemen is de Audi Q3 Sportback niet alleen stijlvol, maar ook bijzonder veelzijdig en comfortabel.

In Nederland wordt de Audi Q3 Sportback standaard geleverd als e-hybrid, met een plug-in hybride aandrijflijn die een gecombineerd vermogen van 200 kW (272 pk) levert en een indrukwekkend koppel van 400 Nm. De elektromotor met een vermogen van 85 kW maakt een volledig elektrische actieradius van maximaal 118 kilometer (WLTP)** mogelijk, ruimschoots voldoende voor de gemiddelde dagelijkse rijbehoefte. Dankzij snelladen tot 50 kW is de accu onder ideale omstandigheden in minder dan 30 minuten tot 80% opgeladen.

Krachtig en elegant

Met zijn brede Singleframe-grille, smalle micro-LED Matrix-koplampen en doorlopende OLED-achterlichten is de nieuwe Q3 Sportback direct herkenbaar als lid van Audi’s Q-familie. De daklijn ligt 29 millimeter lager dan die van de reguliere Q3 SUV, wat het model een sportieve uitstraling geeft zonder in te leveren op praktische ruimte. Als volwaardige vijfzitter biedt de Sportback een royale bagageruimte van maximaal 1.289 liter. De gespierde carrosserie maakt hem tot een opvallende verschijning op de weg. Het interieur is volledig gericht op de bestuurder, met de nieuwste ‘digital stage’: een 11,9 inch digitaal instrumentarium en een 12,8 inch MMI touch-display, optioneel aangevuld met een head-up display. Het met stof beklede dashboard versterkt het ruimtelijke gevoel. Akoestisch glas voor de voorruit zorgt voor extra stilte aan boord. Geavanceerde assistentiesystemen als adaptieve cruise control en parkeerassistent met trained parking verhogen comfort en veiligheid.

Drie complete uitvoeringen

De Audi Q3 Sportback is verkrijgbaar in drie uitvoeringen met alle een doordachte en uitgebreide standaarduitrusting. De Pro Line combineert functionaliteit met comfort en een stijlvolle uitstraling, vanaf € 54.990*. Deze instapversie is zeer compleet en beschikt over parkeersensoren vóór en achter, climate control, cruise control, smartphone-interface, Audi sound system en Audi phone box light. De Advanced edition, vanaf € 57.490*, voegt daar extra luxe en comfort aan toe. Deze uitvoering heeft stoelverwarming, keyless entry en start, akoestische beglazing en Audi connect key 2.0. Daarnaast zijn een achteruitrijcamera, adaptieve cruise control, Lane Departure Warning en 3-zone climate control standaard. Sportstoelen in zwart stof geven het interieur een atletische uitstraling. Het Tech-pakket, met onder andere een automatisch dimmende binnenspiegel, elektrisch inklapbare en verwarmbare buitenspiegels plus projectieverlichting in de buitenspiegels, is eveneens standaard op de Advanced edition. De topversie is de Audi Q3 Sportback S edition (vanaf € 59.990*). Die combineert de luxe van de Advanced edition met een sportiever S line pakket voor het interieur en exterieur. De 19 inch lichtmetalen velgen benadrukken de krachtige uitstraling van de Sportback S edition.





Optioneel zijn diverse pakketten beschikbaar, zoals het Tech plus pakket (€ 1.990) met LED plus-koplampen, LED pro-achterlichten met doorlopende lichtstrip en een verlicht Audi logo achter. Het Tech pro pakket (€ 3.990) voegt elektrisch verstelbare stoelen met geheugenfunctie, een TopView-camera en een adaptief onderstel toe. Daarmee bereikt de Q3 Sportback een nog hoger niveau van luxe en rijcomfort.

De nieuwe Audi Q3 Sportback is binnenkort te configureren op Audi.nl en te bestellen bij de Audi dealer. De eerste exemplaren arriveren dit najaar in Nederland.