Record met twaalf Nederlanders in Porsche Mobil 1 Supercup op Zandvoort

In het voorprogramma van de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix vindt dit weekeinde, van 29 tot en met 31 augustus, op Circuit Zandvoort ook de zevende en voorlaatste race van de Porsche Mobil 1 Supercup 2025 plaats. Het wordt een bijzondere wedstrijd, want er staan maar liefst twaalf Nederlandse rijders op de inschrijflijst. Nooit eerder waren er zoveel Nederlandse coureurs in een race van de hoogste internationale Porsche-merkencup actief.

Al vanaf het eerste Supercup-seizoen in 1993 spelen Nederlandse rijders een grote rol in de Porsche-merkencups, inclusief kampioenen Patrick Huisman, Jeroen Bleekemolen en Larry ten Voorde, die elk meerdere keren de titel wonnen. Huisman is met 24 overwinningen en vier titels bovendien recordhouder in de Porsche Mobil 1 Supercup.

Dit jaar is Nederland met zeven permanent ingeschreven rijders verreweg het sterkst vertegenwoordigde land in de serie. Voor Zandvoort komen daar nog eens vijf Nederlandse gastrijders bij, wat het totale aantal dus op twaalf brengt, een heel bijzonder feit. Bij de teams zorgt Team GP Elite uit het Noord-Hollandse De Rijp ook voor prominente Nederlandse inbreng met op Zandvoort maar liefst zeven Porsche 911 GT3 Cup-auto’s.

Zeven Nederlandse rijders met volledig seizoen, titelkansen De Haan en Schuring

De Nederlandse rijders die het hele seizoen in actie komen, zijn Robert de Haan (BWT Lechner Racing), Jaap van Lagen (Proton Huber Competition), Dirk Schouten (Dinamic Motorsport), Flynt Schuring (Schumacher CLRT), Wouter Boerekamps (GP Elite), Kas Haverkort en Huub van Eijndhoven (beide Team GP Elite). Daarbij zijn Dirk Schouten, die vorig jaar kampioen werd in de Porsche Carrera Cup Benelux, Flynt Schuring en Wouter Boerekamps bezig aan hun eerste volledige seizoen in de serie.

De strijd om de rijderstitel wordt beslist tijdens de laatste twee races van het seizoen, aanstaande zondag op Zandvoort en een week later op het circuit van Monza in Italië. Daarbij is de competitie uitermate spannend: de Franse Porsche Junior Alessandro Ghiretti (Schumacher CLRT) heeft met 85,5 punten de leiding in handen, maar Robert de Haan op vier punten en Flynt Schuring op zes punten achterstand hebben ook nog alle kansen. De Haan en Ghiretti hebben al races gewonnen, Schuring nog niet. Hij wil op Zandvoort graag in de voetsporen treden van zijn oudere broer Morris, nu in het bezit van een rijderscontract van Porsche, die in 2023 een van de beide Supercup-races op Zandvoort won. Flynt Schuring is al wel nagenoeg zeker van de ‘rookie’-titel voor de beste nieuwkomer in de serie, daarvoor heeft hij nog slechts twee punten nodig.

Vijf Nederlandse gastrijders bij drie verschillende teams op Zandvoort

Het jonge talent Hjelte Hoeffner, dit seizoen actief in de Italiaanse Porsche Carrera Cup en de Porsche Carrera Cup Benelux, en Nigel Schoonderwoerd, die zijn eerste Porsche Cup-race gaat rijden, komen op Zandvoort als gastrijders uit voor GP Elite. Senna van Soelen, die dit jaar in de Duitse Porsche Carrera Cup rijdt, is op Zandvoort als gastrijder voor het Italiaanse team Target actief. Nathan Schaap reed vorig jaar in de Duitse cup en rijdt ook voor de renstal uit Zuid-Tirol. Niels Langeveld, die na een toerwagencarrière de overstap maakte naar de Porsches en bezig is aan zijn tweede seizoen in de Porsche Carrera Cup Benelux, vond voor Zandvoort onderdak bij het Spaanse team Hadeca Racing, dat dit jaar in de Supercup debuteert.

Met grote belangstelling zullen vier rijders uit de Talent Pool van de Porsche Carrera Cup Benelux de verrichtingen van de deelnemers aan de Porsche Mobil 1 Supercup volgen. Zij zijn op vrijdag als gasten van Porsche Nederland op Zandvoort aanwezig en kunnen niet alleen de actie op de baan vanaf de Ben Pon-Tribune volgen, maar krijgen vooral ook een unieke blik achter de schermen van de Porsche Mobil 1 Supercup, waar ze zelf wellicht ook terecht willen komen. De Andorrees Frank Porté Ruiz komt dit weekeinde zelf als gastrijder in actie, zijn mede-Talent Pool-rijders Alexandra Vateva, Mees Muller en Milan Marczak komen als bezoekers naar Zandvoort.

Porsche Nederland uitgebreid aanwezig

Natuurlijk is Porsche Nederland uitgebreid aanwezig tijdens het raceweekeinde op Zandvoort. De speciaal voor Nederland ontworpen Porsche 718 Cayman GT4 RS met Manthey Kit, uitgevoerd in opvallend pasteloranje en voorzien van diverse tulp-logo’s, is het hele weekeinde te bewonderen in de Ben Pon Lounge. Op de baan komen niet alleen de 510 pk sterke auto’s uit de Porsche Mobil 1 Supercup in actie, maar is er ook een optreden gepland van de nu al legendarische Porsche 918 Spyder, die namens Porsche Nederland zal deelnemen aan de hoge-snelheidsdemonstratie van hypercars.

Het programma van de Porsche Mobil 1 Supercup op Zandvoort begint op vrijdag met de vrije training van 14.00 tot 14.45 uur. Op zaterdag worden van 13.00 tot 13.30 uur in de kwalificatie de startposities voor de race bepaald. De wedstrijd zelf wordt op zondag om 11.45 uur gestart en gaat over 17 ronden. De race is te zien op Viaplay en Eurosport en de streamingdienst f1tv.



Bron:Porsche